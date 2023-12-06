Компания inCruises прошла проверку в Казахстане

Регулятор восстанавил доступ к incruises.com и incruises.co для своих граждан

Мы с нетерпением ждем продолжения и развития нашего бизнеса с гражданами и жителями этого региона, которые полюбили и оценили ценность предложения онлайн-членства inGroup” — Фрэнк Кодина