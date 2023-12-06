Компания inCruises прошла проверку в Казахстане
Регулятор восстанавил доступ к incruises.com и incruises.co для своих граждан
Мы с нетерпением ждем продолжения и развития нашего бизнеса с гражданами и жителями этого региона, которые полюбили и оценили ценность предложения онлайн-членства inGroup”SAN JUAN, PUERTO RICO, UNITED STATES, December 6, 2023 /EINPresswire.com/ -- Компания inGroup International рада сообщить, что Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФН) недавно провела проверку деятельности inCruises и признало, что его бизнес-модель соответствует законодательству Казахстана.
— Фрэнк Кодина
Благодаря этому решению в Казахстане было снято интернет-ограничение на ресурсы incruises.com и incruises.co. Это означает, что жители Казахстана снова могут свободно и без ограничений получать доступ к этим сайтам.
«Мы хотим поблагодарить ответственные государственные органы Казахстана за их активную готовность более внимательно изучить нашу ситуацию и признать отсутствие каких-либо проблем в деятельности нашей компании», — говорит Майкл Хатчисон, генеральный содиректор и соучредитель inGroup. «Мы очень благодарны за возможность продолжать непрерывно и неограниченно предоставлять услуги нашим многочисленным партнерам и членам клуба в Казахстане. Я с нетерпением жду возможности посетить и отпраздновать это событие вместе с нашими казахстанскими командами в мае 2024 года».
Первый казахстанец присоединился к inCruises в 2017 году, и с тех пор более 61 000 казахстанцев забронировали круизы для отдыха через inCruises.
«inCruises изменил жизнь нашей семьи в лучшую сторону. Теперь мы путешествуем по миру всей семьей. Благодаря нашему клубу мы побывали в Европе, Азии, Америке, Бразилии и странах Персидского залива», — говорит Алия Ырскалиева, гражданка Казахстана и член-партнер inCruises с 2017 года. «Как партнеры, мы получаем вознаграждение за то, что приглашаем наших друзей и помогаем им путешествовать. Мы благодарим Бога за возможность улучшить жизнь посредством участия в клубе inCruises».
Как результат пройденной проверки, InGroup ожидает дальнейшего расширения в Казахстане и в регионе.
«Мы выражаем глубокую признательность нашим уважаемым казахстанским членам и партнерам, которые терпеливо ждали, пока мы работали с местными властями, чтобы очистить нашу компанию. Мы с нетерпением ждем продолжения расширения и развития нашего бизнеса с гражданами и жителями этого региона, которые полюбили и оценили ценность предложения онлайн-членства inGroup», - говорит Фрэнк Кодина, генеральный содиректор и соучредитель inGroup.
О компании inCruises
inCruises является подразделением inGroup International и одним из крупнейших в мире клубов путешественников, работающих по системе подписки. С момента запуска в 2016 году к inCruises присоединилось более миллиона членов и партнеров из более чем 200 стран мира. Бренд InStays был добавлен в 2022 году, что предоставило членам клуба доступ к почти 200 000 круизов, отелей и курортных предложений. Члены клуба inCruises могут зарабатывать бонусные баллы, которые они могут использовать для бронирования круизов, отелей и курортов через веб-сайт inCruises, поддерживающий 17 языков.
inGroup вносит ощутимые изменения в жизнь своих членов клуба и предоставляет бизнес возможности мирового класса своей растущей команде партнеров. Членство в клубе inCruises растет исключительно за счет независимых партнеров, которые могут получать вознаграждение, делясь эксклюзивными преимуществами членства с другими.
inGroup International постоянно стремится быть позитивным глобальным корпоративным гражданином и активно поддерживает благотворительную организацию Mercy Ships и прилагает другие усилия для оказанию гуманитарной помощи. Для получения дополнительной информации посетите in.Group и inCruises.com.
Beatriz Diaz
inGroup International
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