شركة X-NOOR تفتتح مكتبًا جديدًا لها في الرياض

X-NOOR opens new office in Riyadh, Saudi Arabia

في مشروع مشترك بين X-ELIO وDutco لتطوير الطاقة المتجددة العالمية

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, November 30, 2023 /EINPresswire.com/ -- تهدف شركة X-NOOR إلى ترسيخ مكانتها كمطور رائد لحلول الطاقة الشمسية المستدامة، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة في المنطقة

سيعمل الفرع الجديد في الرياض على دفع عجلة نمو وتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي، لخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمجتمعات التي يخدمها.

تعاونت كلّ من شركة X-ELIO، وهي إحدى شركات Brookfield والرائدة عالميًا في قطاع الطاقة المتجددة، ومجموعة DUTCO ا الاماراتية و الرائدةفي مجال بناء و تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتي تتمتع بخبرة إقليمية واسعة، على تأسيس شركةX-NOOR كمطور عالمي لتطوير الطاقة المتجددة بهدف توفير خدمات متميزة لقطاع الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع تعمّق التزام منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالتنمية المستدامة، وارتفاع الطلب على حلول الطاقة المتجددة، تستعد X-NOOR للعب دور محوري في رحلة إزالة الكربون من خلال فرعها الجديد في مدينة الرياض، إلى جانب الفروع الأخرى في كلٍّ من دبي وأبوظبي، حيث سيلعب الفرع الجديد كمركز إستراتيجي لعمليات X-NOOR ومبادرات تطوير المشاريع، مما يدعم التزامها بتعزيز الشراكات وقيادة الابتكار في المنطقة.

ويكمن الهدف الرئيسي لأعمال الشركة في المملكة العربية السعودية في السعي إلى تطوير مجموعة متنوعة من مشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك المشاريع المتصلة بالشبكة و غير المتصلة للمنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق ومحطات الهيدروجين التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وتتمتع X-NOOR بمكانة فريدة تمكّنها من الاستفادة من خبرة DUTCO الإقليمية الواسعة في البنية التحتية والطاقة والبناء، ومن القيادة العالمية التي توفّرها شركة X-ELIO، الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة. ومن شأن هذا التعاون القوي أن يدفع عجلة نمو وتطوير قطاع الطاقة الشمسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمجتمعات التي تخدمها.

وفي تصريح له، قال هخيسوس غوتييرتز، المدير العام لشركة X-NOOR: "إنّ لافتتاح فرعنا الجديد في المملكة العربية السعودية، وضم كبار المتخصصين من ذوي الخبرات الطويلة في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة إليه، دلالة بارزة على عمق التزامنا بتقديم خدمات مبتكرة وموثوقة. وتوفير حلول الطاقة الشمسية في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على الأوسع، وذلك عبر تحقيق التنمية والتوظيف من اللحظة الأولى."

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حول X-NOOR:

X-NOOR هي مطور عالمي المستوى تسعى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمثل هدف X-NOOR في ترسيخ مكانتها باعتبارها المزود الأول لحلول الطاقة الشمسية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحدّ من انبعاثات الكربون، وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة في المنطقة. وستركز الشركة على الشراكة مع العملاء الصناعيين والتجاريين لإزالة الكربون من عملياتهم التجارية والسماح لهم بتقليل تكاليف الكهرباء، مع خفض البصمة الإجمالية للانبعاثات الكربونية.

وتهدف الشراكة الإستراتيجية إلى تقديم X-NOOR كلاعب رئيسي في مشهد الطاقة المتجددة في المنطقة من خلال تسخير خبرات وقدرات وموارد كلا الشركتين.

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