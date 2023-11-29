مجموعة SISECAM تحتفل بالذكرى الثامنة والثمانين لتأسيسها

تحتفل شركة Sisecam، الشركة العالمية في مجال الزجاج والكيماويات، بالذكرى السنوية الثامنة والثمانين لتأسيسها.

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKIYE, November 29, 2023 /EINPresswire.com/ -- تحتفل شركة Sisecam، الشركة العالمية في مجالات الزجاج والكيماويات، بالذكرى السنوية الثامنة والثمانين لتأسيسها. مستوحاة من القيادة الحكيمة لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس شركة Sisecam، تقود الشركة صناعاتها بمفاهيم الابتكار والوحدة وتسعى جاهدة للتميز وإحداث تأثير إيجابي كل يوم.

بدأت الشركة رحلة نموها بمنشأة واحدة في تركيا مع 400 موظف في عام 1935. واليوم، تعد مجموع Sisecam شركة رائدة عالميًا تدير مرافق إنتاج في 14 دولة مع شبكة مبيعات تضم 150 دولة وأكثر من 25,000 موظف.

باعتبارها الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية للزجاج، فإن القدرات الرقمية لشركة Sisecam وخبرتها وكفاءتها التكنولوجية وعملياتها عالية التنافسية تجعلها واحدة من الشركات المصنعة الرائدة في العالم.

حاليًا، تُصنف مجموعة Sisecam كواحدة من بين أكبر شركتين مصنعتين للأواني الزجاجية في العالم ومن بين أفضل خمسة منتجين لمنتجات تغليف الزجاج والزجاج المسطح. تعد شركة Sisecam إحدى أكبر شركتين لإنتاج الصودا في العالم والرائدة عالميًا في مجال الكيماويات الخاصة بالكروم.

تجري شركة Sisecam عملية تحول شاملة لنقل خبرتها البالغة 88 عامًا إلى المستقبل. كما تعتبر الشركة عملية التحول أحد العناصر الرئيسية لتقدمها وتلتزم بتمييز نفسها باستخدام التقنيات الذكية والموارد البشرية المختصة.

كما تواصل شركة Sisecam جهودها من خلال رؤية خالية من الكربون لعام 2050 مع الحفاظ على الاستدامة في قلب عملياتها. وقد زودت استراتيجية الاستدامة CareforNext لعام 2030 الخاصة بشركة Sisecam بزخم كبير خلال رحلة نموها المستدام. تراقب الشركة عن كثب التطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهي تمضي قدمًا من خلال التركيز على ركائز "حماية الكوكب" و"تمكين المجتمعات" و"تحويل الحياة" في استراتيجية CareforNext.

يعمل بمجموعة Sisecam حوالي 670 شخصًا في مصر.

تعد مصر إحدى الدول التي تقوم فيها مؤسسة Sisecam بأنشطة الإنتاج كمساهم عالمي في صناعات الزجاج والكيماويات. تجري مجموعة Sisecam عمليات تصنيع في 14 دولة في أربع قارات ويعمل بها 24000 موظف حيث تصل منتجاتها إلى 150 دولة حول العالم. في عام 1998، بدأت شركة Sisecam أنشطة الإنتاج في مصر لإنتاج الزجاج من الرمل. وفي عام 2017، حققت شركة Sisecam نموًا غير عضوي في السوق المصري وامتلكت منشأة لتصنيع الأواني الزجاجية. تعمل شركة Sisecam في مجال تصنيع الأواني الزجاجية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 25,000 طن، ويبلغ إجمالي استثمارات Sisecam في مصر حتى الآن 112 مليون دولار أمريكي. شركة Sisecam توظف 670 شخصًا في مصر بما في ذلك مورديها الفرعيين. وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي صادرات Sisecam من مصر أكثر من 6,3 مليون دولار أمريكي. تعتبر شركة Sisecam مصر بوابة مهمة للسوق الأمريكية وتولي أهمية استراتيجية لأنشطتها في البلاد.

Sisecam

تأسست شركة Sisecam عام 1935 لتأسيس صناعة الزجاج في تركيا بما يتماشى مع رؤية مصطفى كمال أتاتورك، القائد العظيم الذي يحظى باحترام عالمي.وقد أصبحت شركة Sisecam اليوم شركة رئيسية رائدة عالمياً في مجالات الزجاج والكيماويات. وتعد شركة Sisecam الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج - بما في ذلك الزجاج المسطح والأواني الزجاجية وتغليف الزجاج والألياف الزجاجية. حاليًا، تُصنف مجموعة Sisecam بين أكبر شركتين مصنعتين للأواني الزجاجية في العالم وأفضل خمسة منتجين لتغليف الزجاج والزجاج المسطح. تعد Sisecam واحدة من أكبر ثلاث شركات منتجة لرماد الصودا في العالم والرائدة عالميًا في مجال المواد الكيميائية الخاصة بالكروميوم.

تلعب شركة Sisecam دورًا رائدًا في مجالات الزجاج المسطح، والأواني الزجاجية ، والتغليف الزجاجي، والكيماويات، والسيارات، والألياف الزجاجية، والتعدين، والطاقة، وإعادة التدوير. كما تدير شركة Sisecam منشآت إنتاج في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والبوسنة والهرسك والاتحاد الروسي وجورجيا وأوكرانيا ومصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تركيا.

تتخذ مجموعة Sisecam خطوات حازمة نحو هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل 3 شركات مصنعة في العالم في مجالات نشاطها الرئيسية، كما تستمر بمواردها البشرية المختصة وتقنياتها الذكية دون انقطاع في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وثقافتها من خلال النظر في ضرورات المستقبل. إن شركة Sisecam التي تتمتع بخبرة تزيد عن 88 عامًا وبكادر يبلغ أكثر من 24 ألف موظف وأنشطة إنتاجية في 14 دولة في أربع قارات وشبكة مبيعات تضم أكثر من 150 دولة، تتابع رحلة نموها بما يتماشى مع سياسة استراتيجية "التميز العالمي" ونهج شامل يدعم تطوير النظام البيئي للشركة بأكمله. تتحمل شركة Sisecam مسؤولية حماية الكوكب وتمكين المجتمع وتطوير الحياة من خلال إستراتيجيتها CareforNext، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمحورة حولها. تستخدم شركة Sisecam جميع خبراتها وكفاءاتها لتعزيز التنمية المستدامة في كل جانب. www.sisecam.com.tr