Sisecam: 90 de ani de progres

Sisecam, care a ajuns în România în 2014 cu o investiție în domeniul sticlei auto, sărbătorește 90 de ani de existență.

TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sisecam, care a ajuns în România în 2014 cu o investiție în domeniul sticlei auto, sărbătorește 90 de ani de existență. Avându-și începutul în Turcia, cu 400 de angajați, călătoria de creștere și dezvoltare a Sisecam continuă în zilele noastre cu 47 de unități de producție și 23.000 de angajați răspândiți pe patru continente.

Fondată pentru a îndeplini cerințele critice la vremea respectivă, cum ar fi lămpi cu ulei sau flacoane medicinale, Sisecam se îndreaptă cu încredere spre viitor și își consolidează poziția de lider în industriile în care activează.

Cu o forță de muncă globală provenind din 34 de țări și cu diversitatea culturală a 23 de limbi, Sisecam se bazează pe aceste bogății pentru a crea valoare sustenabilă în întregul său ecosistem. Mulțumită investițiilor sale în domeniul sticlei și compușilor chimici, tehnologiilor avansate și eforturilor consistente de cercetare și dezvoltare, Sisecam este unul dintre cei mai mari producători la nivel mondial în sectoarele în care activează. Fiind o companie care își modelează meticulos atât prezentul, cât și viitorul, Sisecam își direcționează activitățile de dezvoltare continuă spre creșterea sustenabilă și crearea de valoare.

Singura companie la nivel global care activează în toate domeniile cheie ale industriei sticlei, Sisecam este un lider mondial în producția sticlăriei și a compușilor chimici pe bază de crom. În plus, Sisecam se numără printre primii cinci producători de sticlă plană și ambalaje din sticlă, precum și printre primii trei producători de carbonat de sodiu.

Diferențiindu-se de competitori datorită forței sale de muncă cu un nivel ridicat de calificare, parteneriatelor strategice, producției de înaltă calitate, portofoliului extins de produse și tehnologiilor inovatoare, Sisecam se îndreaptă cu încredere către punctul în care va deveni unul dintre primii trei jucători la nivel mondial în domeniile principale în care activează, fiind susținută de istoricul său puternic de 90 de ani.

Despre Sisecam

Sisecam este o poveste despre progres...

Fondată în 1935 de către Is Bank pentru a contribui la dezvoltarea industrială a tinerei republici Turcia, Sisecam a fost înființată pentru a dezvolta industria sticlei din Turcia. De-a lungul deceniilor, Sisecam a crescut de la o inițiativă locală la un jucător global în industria sticlei și a produselor chimice.

Fiind singura companie globală care operează în toate domeniile cheie ale producției de sticlă, Sisecam se numără printre primii cinci producători în sectoarele în care activează.

Sisecam operează pe patru continente și în 13 țări, inclusiv Turcia, Germania, Italia, Bulgaria, România, Slovacia, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Rusia, Georgia, Egipt, India și Statele Unite. Sisecam este pionier în domeniul sticlei plane, al articolelor din sticlă, ambalajelor din sticlă, produselor chimice, produselor din sticlă pentru industria auto, fibrei de sticlă, mineritului, energiei și al reciclării. Punând inovația și tehnologia în centrul operațiunilor sale, Sisecam livrează produse clienților din peste 150 de țări prin intermediul lanțului său robust de aprovizionare.

Sisecam se bazează pe 90 de ani de experiență, o forță de muncă calificată și utilizarea tehnologiilor inteligente pentru a face o diferență reală în industriile în care activează. Fiind susținută de peste 23.000 de angajați, Sisecam avansează în mod constant către obiectivul său de a deveni unul dintre primii trei producători la nivel global în industriile sale de bază.

Prin intermediul strategiei sale CareForNext, Sisecam depune eforturi pentru a asigura sustenabilitatea industriei sticlei și a produselor chimice din perspectiva protejării planetei, susținerii comunităților și transformării vieții, în linie cu obiectivele Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea sustenabilă.

Sisecam urmărește un viitor mai bun prin intermediul tehnologiei și al inovației și își continuă povestea privind progresul în întregul său ecosistem. Aflați mai multe: www.sisecam.com

