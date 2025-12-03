Sisecam: 90 rokov pokroku
Spoločnosť Sisecam, výrobca automobilového skla na Slovensku od roku 2013, oslavuje 90.
TURKEY, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Spoločnosť Sisecam, výrobca automobilového skla na Slovensku od roku 2013, oslavuje 90. výročie svojho založenia. Spoločnosť Sisecam, ktorá začínala so 400 zamestnancami v Turecku, pokračuje dnes svojou cestou rastu a rozvoja so 47 výrobnými závodmi a 23 000 zamestnancami na štyroch kontinentoch.
Spoločnosť Sisecam, založená s cieľom uspokojiť kritické potreby doby, ako sú olejové lampy a fľaštičky na lieky, sebavedomo kráča smerom do budúcnosti a upevňuje si vedúce postavenie vo svojich prevádzkových odvetviach.
S globálnou pracovnou silou z 34 krajín a kultúrnou rozmanitosťou zahŕňajúcou 23 jazykov využíva spoločnosť Sisecam toto bohatstvo na vytvorenie udržateľnej hodnoty v celom svojom ekosystéme. Vďaka investíciám do skla a chemikálií, pokročilým technológiám a rozsiahlemu úsiliu v oblasti výskumu a vývoja sa spoločnosť Sisecam radí medzi najväčších svetových výrobcov vo svojich odvetviach. Ako spoločnosť, ktorá starostlivo formuje svoju prítomnosť aj budúcnosť, Sisecam smeruje k neustálemu rozvoju, udržateľnému rastu a tvorbe hodnôt.
Spoločnosť Sisecam, jediná globálna spoločnosť pôsobiaca vo všetkých kľúčových oblastiach skla, je svetovým lídrom vo výrobe skla a chrómových chemikálií. Okrem toho sa spoločnosť Sisecam radí medzi päť najlepších výrobcov plochého skla a sklenených obalov a medzi troch najlepších výrobcov sódy.
Spoločnosť Sisecam sa od konkurencie odlišuje vysoko kvalifikovanou pracovnou silou, strategickými partnerstvami, vysokokvalitnou produkciou, rozsiahlym produktovým portfóliom a inovatívnymi technológiami, a sebavedomo napreduje k tomu, aby sa stala jedným z troch najväčších globálnych hráčov vo svojich kľúčových oblastiach podnikania, pričom využíva silu svojej hlboko zakorenenej 90-ročnej histórie.
O spoločnosti Sisecam
Sisecam je príbehom pokroku...
Spoločnosť Sisecam, založená v roku 1935 bankou İs Bank s cieľom prispieť k priemyselnému rozvoju mladej Tureckej republiky, bola založená s úmyslom vybudovať turecký sklársky priemysel. V priebehu desaťročí sa spoločnosť Sisecam rozrástla z lokálnej iniciatívy na globálneho hráča v oblasti skla a chemikálií.
Ako jediná globálna spoločnosť pôsobiaca vo všetkých kľúčových oblastiach výroby skla sa spoločnosť Sisecam radí medzi päť najlepších výrobcov vo svojich sektoroch.
Spoločnosť Sisecam pôsobí na štyroch kontinentoch a v 13 krajinách vrátane Turecka, Nemecka, Talianska, Bulharska, Rumunska, Slovenska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Ruska, Gruzínska, Egypta, Indie a Spojených štátov. Spoločnosť Sisecam zohráva priekopnícku úlohu v odvetví plochého skla, skla, sklenených obalov, chemikálií, automobilového skla, sklenených vlákien, baníctva, energetiky a recyklácie. Vďaka tomu, že inovácie a technológie sú jadrom ich činnosti, spoločnosť Sisecam dodáva svoje produkty zákazníkom vo viac ako 150 krajinách prostredníctvom svojho robustného dodávateľského reťazca.
Spoločnosť Sisecam vďaka 90-ročným skúsenostiam, kvalifikovanej pracovnej sile a využívaniu inteligentných technológií prináša vo svojich odvetviach zmysluplný rozdiel. Spoločnosť Sisecam, ktorú podporuje 23 000 zamestnancov, neustále napreduje k svojmu cieľu stať sa jedným z troch najväčších svetových výrobcov vo svojich kľúčových odvetviach.
Spoločnosť Sisecam svojou stratégiou CareForNext pracuje na zabezpečení udržateľnosti sklárskeho a chemického priemyslu z hľadiska ochrany planéty, posilnenia komunity a transformácie životov v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN.
Sisecam sa usiluje o lepšiu budúcnosť prostredníctvom technológií a inovácií a pokračuje vo svojom príbehu pokroku spolu s celým svojím ekosystémom. Zistite viac na: www.sisecam.com
Aysegul Akyarli
Sisecam
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.