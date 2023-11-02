KLEVV تعزز تشكيلة ذاكرة الألعاب DDR5 بطرح أطقم جديدة غير ثنائية وعالية السعة
أطقم الذاكرة مزدوجة القناة المتاحة بسعة 48 جيجابايت و64 جيجابايتTAIWAN, November 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- - يسر KLEVV، وهي علامة تجارية ناشئة لشرائح الذاكرة تابعة لمجموعة Essencore، الكشف عن إضافات جديدة تمامًا لمجموعة ذاكرة رفع تردد التشغيل DDR5 غير الثنائية عالية السعة، والمصممة لتلبية احتياجات الاعبين ومنشئي المحتوى
وعشاق أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم.
تتميز مجموعة ذاكرة DDR5 من KLEVV الآن بمجموعات جديدة غير ثنائية وعالية السعة تهدف إلى إتاحة مجموعة متنوعة ومتطورة من المنتجات للمستخدمين.
تتاح الآن ذاكرة الألعاب/زيادة سرعة التشغيل CRAS V RGB وCRAS XR5 RGB وBOLT V DDR5 المعروفة عالميًا في مجموعات غير ثنائية بسعة 48 جيجابايت (24 جيجابايت × 2) و64 جيجابايت (32 جيجابايت × 2) عالية السعة، مما يضمن تحسين الأداء ودعم القدرات متعددة المهام. تعتبر هذه الوحدات الجديدة مثالية لاحتياجات الحوسبة الحديثة، وهي مناسبة لمحطات عمل الكمبيوتر وأجهزة الألعاب التي لا تقبل إلا بكل ما هو أفضل. توفر ذاكرة الألعاب/زيادرة السرعة CRAS V RGB وCRAS XR5 RGB DDR5 من KLEVV سرعة تصل إلى 8000 مليون نقلة/ثانية على مدار الساعة، وهي مثالية لمنشئي المحتوى ممن يسعون إلى الاستفادة من الأداء الذي لا مثيل له لأحدث تقنيات DDR5.
علاوة على ذلك، يضاف إلى سلسلة DDR5 U-DIMM من KLEVV أيضًا مجموعة غير ثنائية بسعة 48 جيجابايت (24 جيجابايت × 2)، تكمل متغير 64 جيجابايت (32 جيجابايت × 2) الذي طرح في السابق، مما يوفر تجربة حوسبة لا مثيل لها للمستخدمين ممن يبحثون عن بديل قليل التكلفة.
مع استمرار التطور في الأجهزة مع مرور الوقت أصبحت سلوكيات الاستخدام لدى المستخدمين أكثر تقدمًا، مما يستلزم زيادة سعة الذاكرة. وإدراكًا لهذا التحول تكرس KLEVV جهودها لتقديم مجموعات أكثر تنوعًا من حيث السعات، مما يتيح للمستخدمين اختيار حل الذاكرة المثالي المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي
حول ESSENCORE
تأسست شركة Essencore المحدودة عام 2014، وترى لأن تصبح المورد الأول في العالم لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات فلاش NAND. بدأت الشركة العمل لتحقيق هدف واحد: "تغيير العالم، وتبوؤها موضع الريادة في توزيع أشباه الموصلات". تتمثل إستراتيجيات العمل في Essencore في اعتماد أحدث التقنيات لتمييز نفسها عن الشركات المنافسة، وتقديم منتجات ذاكرة مخصصة ومحافظ منتجات متنوعة تلبي استعداد العملاء للمنافسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.essencore.com.
حول KLEVV
KLEVV هي علامة تجارية خاصة بشركة Essencore، من أكبر شركة منتجات تطبيقات Module وNAND Flash. ركز نطاق KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب الفائقة ومحركات الأقراص الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات ذات عالمية المستوى بجودة من الدرجة الأولى، وجميع المنتجات مصممة للهواة ممن يسعون للحصول على الأفضل في الحياة. حازت ذاكرة KLEVV / SSD على جائزة Red Dot Design الألمانية لتصميمها المبتكر لمنتجاتها في 2015 و2019 و2021 و2022. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.klevv.com.
Emily Lin
Yunly International Marketing
email us here