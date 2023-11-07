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欧洲味觉艺术｜您的果蔬的欧洲标准

SHANGHAI, CHINA, November 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- 欧洲味觉艺术是由欧盟和意大利 CSO 资助的项目，旨在向中国、日本和泰国展示最优质的新鲜和加工欧洲果蔬。

我们特别关注来自意大利的产品，这是个充满美丽和灿烂阳光的国度。

意大利 CSO 于 1998 年在意大利成立，是一家非营利性合作社。我们的使命是在意大利、欧盟乃至全球范围内加强果蔬的种植和销售力度。意大利 CSO 是众多优秀果蔬生产商和协会的统一代言人。值得注意的是，我们有三成的产品销往世界各地的餐桌，这一显著成绩远超该行业 10% 的平均出口率。在意大利国内的果蔬市场，意大利 CSO 一直保持着领先地位。

我们精心挑选优质果蔬，满足您的高雅口味需求。我们的工作重点始终是按照我们的理念，保持生产所需的欧洲高标准。从项目伊始，意大利 CSO 就特别重视“从农场到餐桌 ”战略，意大利 CSO 始终坚持可持续发展原则，即尊重自然环境，促进经济和社会发展。我们还鼓励更多的消费者和从业者加入我们的事业，为地球的福祉做出贡献，因为这对我们的生存至关重要。

我们的方法基于以下几点。

• 食品安全：意大利 CSO 的所有产品均严格遵守欧盟标准，确保为中国消费者提供安全优质的果蔬。
• 新鲜保证：在中国烹饪文化中，食材的新鲜至关重要。意大利 CSO 精挑细选欧洲果蔬，确保送到您手中的每一份产品都新鲜可口。
• 国际认证：意大利 CSO 拥有包括全球良好农业规范在内的各种国际认证，确保我们的产品符合食品安全、可追溯性和良好农业规范的国际标准。
• 领先位置：无论是质量还是数量，意大利 CSO 的产品在各自领域都处于领先地位。我们的番茄罐头产品风靡全球。我们致力于为中国消费者提供质优价廉的优质产品。
• 创新能力：意大利 CSO 对果蔬新品种的开发投入了全部热情，以持续满足消费者不断变化的需求。

欧洲味觉艺术，让您的餐桌更加丰富多彩。
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Renato Pagani
SEC Newgate Italia Srl
+39 335 683 9561
renato.pagani@secnewgate.it

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Distribution channels: Agriculture, Farming & Forestry Industry, Consumer Goods, Food & Beverage Industry


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