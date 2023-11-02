歐洲味覺藝術 ｜歐洲蔬果精選
歐洲蔬果，近在咫尺TAIWAN, November 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- 歐洲味覺藝術項目已來到中國！作為歐盟官方項目，我們精心挑選優質蔬果，旨在滿足您的口味需求！我們以最大的誠意提供各種優質歐洲產品，為您提供更健康、更多元的選擇！
我們是誰
我們是一個歐洲味覺藝術項目，由歐盟和 CSO Italy 共同資助，旨在向中國展示歐洲新鮮加工蔬果，重點推廣產自美麗和陽光之國義大利的各類蔬果。
CSO Italy 是一家非營利合作社，於 1998 年在義大利成立。我們的目標是促進和改善義大利、歐盟乃至全球各地的蔬果生產和銷售。CSO Italy 整合並代表了許多優秀的蔬果生產商和協會。我們 30% 的產品出口到世界各地的餐桌上，超過了該行業 10% 的平均出口率。在義大利國內果蔬市場，CSO Italy 一直處於領先地位。
我們的蘋果佔義大利市場份額的 76%，奇異果佔 75%，梨子佔 50%，加工番茄醬佔 51%。在國際市場上，CSO Italy 積極與義大利農業部、外國使館和歐盟委員會合作，在產品標準、可追溯性和有機生產方面累積了 20 多年的經驗。
產品介紹：
CSO Italy 的合作夥伴遍佈義大利各地，因此我們有信心向您承諾，我們只選擇最優質的產品
• 奇異果:主要產自義大利的拉齊奧、艾米利亞-羅馬涅、威尼托、皮埃蒙特和卡拉布里亞地區。目前以 Hayward 品種為主，但近年來，金桃（Jintao）、Jinyan、Gold3、Soreli 和 Dorì 等黃肉奇異果品種也迅速崛起。
• 蘋果：主要來自特倫提諾-上阿迪傑大區、艾米利亞-羅馬涅大區、威尼托大區和皮埃蒙特大區等義大利主要蔬果產區。主要品種有金冠蘋果（Golden Delicious）、加拉蘋果（Gala）、五爪蘋果（Red Delicious)、澳洲青蘋（Granny Smith）、富士蘋果（Fuji）和粉紅佳人蘋果（Crisp Pink）。
• 番茄產品：作為義大利美食的重要元素，CSO Italy 的番茄產品佔義大利市場份額的 51%。無論是數量還是品質，它們都處於領先地位。
歐洲味覺藝術，豐富您的餐桌。
Renato Pagani
SEC Newgate Italia Srl
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renato.pagani@secnewgate.it