X-NOOR تعيين خيسوس جوتيريز مديرًا عامًا

Jesus Gutierrez General Manager X-NOOR

المطور ذات المستوى العالمي لتطوير الطاقة المتجددة في الخليج العربي الناجمة عن انضمام X-ELIO و DUTCO.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 31, 2023 /EINPresswire.com/ -- ● 26 أكتوبر 2023 عيّنت شركة X-NOOR الناتجة من شراكة استراتيجية بين كلّ من X-ELIO وDUTCO، السيّد " خيسوس جوتيريز" مديرًا عامًا لقيادة أنشطة الشركة في منطقة الخليج العربي.

● تهدف X-NOOR إلى تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، تشمل تلك المشاريع المتّصلة بالشبكة أو غير المتصلة للمنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق والمحطات الهيدروجينية العاملة بالطاقة الشمسية.

وقد تم إنشاء X-NOOR بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة التي تتميز بها كلّ من شركة X-ELIO، وهي إحدى شركات Brookfield لقيادة تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة ومجموعة Dutco الإماراتية الرائدة في مجال بناء و تنفيذ مشروعات البنية التحتية. ومن خلال اتفاقيات بيع و شراء الكهرباء، سيستفيد العملاء في المنطقة من إمكانيّة الاتسغلال الأمثل و الأوفر للطاقة الشمسية دون الحاجة إلى الاستثمار أو تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، مع تقليل البصمة الإجمالية لانبعاثات الكربون على المدى الطويل.

ومع خبرة خيسوس العالمية التي تمتدّ إلى أكثر من 25 عامًا في توفير خدمات الطاقة والحدّ من التلوّث (والتي قضى آخر 15 عامًا منها في منطقة الخليج)، سيكون خيسوس مسؤولًا عن قيادة الشركة في المنطقة مع التركيز بشكلٍ رئيسي على أسواق المملكة العربية السعودية ودولة الامارات عُمان.

وقبل انضمامه إلى X-NOOR شارك خيسوس في تأسيس شركة Smart4Power، والتي شغل فيها منصب المدير التنفيذي، وتعدّ اليوم واحدة من أكبر شركات خدمات الطاقة في المنطقة، كما تضمّ خبرته العملية عدة مناصب في كلّ من شركة Indra، وNaturgy، وPwC وUNDP. خيسوس يحمل شهادة في إدارة الأعمال من جامعة كومبلوتنسي بمدريد، كما أنّه حاصل على درجة ماجستير الفلسفة في التكنولوجيا وإدارة الابتكار من قسم أبحاث سياسات العلوم بجامعة ساسكس.

وفي تصريح له، قال زخيسوس جوتيريز، المدير العام لشركة X-NOOR: " أنا متحمس جدًا للانضمام إلى هذه الشركة الفريدة من نوعها وقيادة شركة إقليمية للطاقة الشمسية تتوافق خطط نموها مع أهداف إزالة الكربون الطموحة التي تسعى المنطقة إلى تحقيقها." وأضاف: "تجمع شراكة X-ELIO وDUTCO بين المعرفة المحلية والخبرة العالمية، مما يخلق تآزرًا من شأنه تسريع تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في منطقة مجلس التعاون الخليجي."

حول X-NOOR:

X-NOOR هي شركة عالمية المستوى تسعى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمثل هدف X-NOOR في ترسيخ مكانتها باعتبارها المزود الأول لحلول الطاقة الشمسية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحدّ من انبعاثات الكربون، وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة في المنطقة. وستركز الشركة على الشراكة مع العملاء الصناعيين والتجاريين لإزالة الكربون من عملياتهم التجارية والسماح لهم بتقليل تكاليف الكهرباء، مع خفض البصمة الإجمالية للانبعاثات الكربونية.

وتهدف الشراكة الإستراتيجية إلى تقديم X-NOOR كلاعب رئيسي في مشهد الطاقة المتجددة في المنطقة من خلال تسخير خبرات وقدرات وموارد كلا الشركتين.

اطلع على المزيد عبر الرابط التالي: https://x-noor.com/

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لتواصل وسائل الإعلام:

X-NOOR قسم العلاقات العامة

هِيسوس جوتييريز

البريد الإلكتروني: jesus.gutierrez@x-noor.com

متحرّك: 2946 778 50 971+

للتواصل المؤسسي مع X-ELIO:

إيزابيل رويز

البريد الإلكتروني: press@x-elio.com

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للتواصل المؤسسي مع DUTCO

أندرو جِب

البريد الإلكتروني: andrew.gibb@dutco.com