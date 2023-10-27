欣技資訊推出RK26強固型行動電腦，提升行動工作者的效率與精確度
CipherLab，自動識別與數據蒐集（AIDC）解決方案的先驅，推出全新的RK26強固型行動電腦。台北, 台灣, October 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- 自動識別和資料蒐集系統 (AIDC) 解決方案的領導者 – 欣技資訊 (CipherLab) 宣布推出其產品陣容的最新成員：RK26強固型行動電腦。這款耐用設備旨在滿足不同行業中行動工作者多樣化的需求，為效率和精確度設立了新的標竿。
RK26以其高反饋的工業鍵盤脫穎而出，實現快速且準確的數據輸入，提升用戶體驗，同時節省時間。它提供標準、中等或進階範圍的掃描讀頭選擇，讓用戶可以根據特定應用選擇最適合的選項。
RK26的一個優勢特點是其1600萬像素的PDAF相機，實現快速對焦與捕捉清晰圖像，有效減少模糊影像。而其光學字元辨識（OCR）技術簡化任務，可識別並擷取文件和物品上的印刷文字，降低手動輸入錯誤。
具備Wi-Fi 6支援的RK26確保快速可靠的無線連接，實現即時數據傳輸，從而提高生產力。其4吋多點觸摸屏有500尼特的亮度，專為在明亮環境下實現最佳可讀性而設計，使其適用於多種環境。用戶還可以選擇10°或70°讀頭角度，方便在屏幕上閱讀數據。
RK26搭載高通的八核心2 GHz處理器，提供速度、順暢的應用程式效能和出色的電池效率。提供Android 12作業系統，未來可升級至Android 14，並具有4GB/64GB的記憶體，確保可靠流暢的運作體驗。
RK26還通過其UHF RFID讀寫器增強功能，大大提升庫存盤點的效率和準確性。
專為高要求環境設計，RK26提供IP65防護，能夠承受1.5公尺高度摔落的軍規級保護，具有出色的耐用性。
從零售到輕型倉儲，RK26是一個多功能的耐用解決方案，為行動工作者提供進階功能。對於依賴行動電腦進行精確、高效和可靠工作的人來說，是一個理想的選擇。
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關於欣技資訊（CipherLab）
欣技資訊 (台灣櫃買代碼: 6160) 為專業研發與製造自動辨識與資料收集系統 (AIDC) 的全球領導品牌。欣技資訊在技術創新方面不遺餘力，研發出領先業界的產品如工業級行動電腦、行動資料收集器、無線與有線條碼掃描器、固定式資料終端機與軟體等產品，並提供多樣解決方案，符合智慧倉儲、交通物流、工業製造、智慧零售等垂直應用市場需求，持續創新並提供更好的解決方案、最佳品質與價值的尖端產品服務。欲了解欣技資訊產品，請造訪官網 www.cipherlab.com.
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