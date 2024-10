CipherLab的RS38触控移动计算机荣获2024 GOOD DESIGN AWARD

Cipherlab Co.,Ltd. (TPEx:6160)

TAIPEI, TAIWAN, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- CipherLab荣幸地宣布,其RS38 触控移动计算机 荣获2024年 日本GOOD DESIGN AWARD 。这一荣誉突显了RS38在以用户为中心的设计和先进功能之间的卓越结合,旨在满足物流和零售等快节奏行业的需求。“这是一款在物流行业中使用的手持计算机,支持我们的生活。操作系统的人体工程学设计、可靠的电池更换结构(支持热插拔)、满足现场需求的各种配件、能够应对复杂使用场景的耐用性,这款产品实现了符合工作流程的设计,提高了工人的用户体验。”2024年GOOD DESIGN AWARD评审委员会表示。(此引用为GOOD DESIGN AWARD评审委员会原始声明的翻译版本。有关官方评论,请访问GOOD DESIGN AWARD官方网站: https://www.g-mark.org/gallery/winners/27039?years=2024 提升手持体验RS38凭借其紧凑且用户友好的设计,在物流、零售及其他行业的工人中极大地改善了可用性。其厚度仅为15mm,重量为268g,提供了轻便的人体工程学握把,确保长时间使用时的舒适感。CipherLab专注于创造一种减少压力而最大化效率的设备,这也是该产品成功的关键驱动力。提高生产力的创新技朮RS38配备了提高效率和准确性的功能,采用了便捷的锁扣电池系统,方便快速更换,这对于像物流这样的快节奏行业至关重要。此外, 内置的OCR技术 通过精确地将打印文本转换为数字信息,确保流畅的数据输入,从而减少错误并简化工作流程。为当今不断发展的行业而设计针对高效和先进技术的需求,RS38提供了5G和Wi-Fi 6E连接、6英寸触摸屏,以及可热插拔的4500mAh或6800mAh电池选项。该设备为高要求的环境而打造,具有IP65/IP68防护等级和1.5米跌落抗性。从按钮布局到耐用性,每一个设计细节都优先考虑用户体验,提供一种在长时间使用过程中减少压力的人体工程学解决方案。RS38的成功得益于广泛的研究和设计工作。通过战略性地设置侧键以优化大小和触觉反馈,CipherLab确保了用户在各种环境中的轻松操作。此外,可拆卸的扫描仪盖简化了维护,使服务变得快速而简单。这种轻巧而强大的设计使RS38在竞争设备中脱颖而出,反映了CipherLab在不妥协性能的前提下,致力于减少用户负担的承诺。CipherLab的RS38触控移动计算机继续为手持计算设定新的标准,而GOOD DESIGN AWARD进一步巩固了其在形式和功能上的卓越声誉。关于CipherLabCipherLab是一家全球领先的AIDC ( 自动识别和数据捕获) 产品及系统的设计、制造和营销公司。其移动计算机和扫描器无缝地融入了物流、零售、分销和医疗保健等行业的领先企业的运营中,提高了现场和移动中的效率。CipherLab总部位于台湾台北,并在中国、荷兰和美国设有办事处,拥有全球业务。该公司在台湾证券交易所上市(台湾OTC:6160)。如需更多信息,请访问 www.cipherlab.com

