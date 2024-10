Máy kiểm kho cầm tay RS38 của CipherLab đoạt giải GOOD DESIGN AWARD 2024

Cipherlab Co.,Ltd. (TPEx:6160)

TAIPEI, TAIWAN, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- CipherLab tự hào thông báo máy kiểm kho cầm tay RS38 của công ty đã giành được giải thưởng tại GOOD DESIGN AWARD 2024 danh giá Nhật Bản. Giải thưởng này đánh giá cao sự kết hợp xuất sắc giữa thiết kế và tính năng tiên tiến của RS38 được tập trung vào người dùng và nhu cầu của họ trong môi trường làm việc biến đổi liên tục của ngành logistics và ngành bán lẻ.Phát biểu của Ủy ban Giải thưởng GOOD DESIGN AWARD 2024 về máy RS38: “Một chiếc máy kiểm kho cầm tay được sử dụng trong ngành logistics hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Thiết kế kiểu công thái học, pin ổn định với khả năng tháo ra lắp vào dễ dàng mà không cần dụng cụ hay đóng ứng dụng/ thiết bị nguồn, phụ kiện đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, khả năng hoạt động bền bỉ trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, RS38 tương thích với với quy trình làm việc và cải thiện trải nghiệm của người dùng.”(Trích dẫn này là phiên bản dịch của tuyên bố gốc từ Ủy ban Đánh giá Giải thưởng GOOD DESIGN AWARD. Để biết ý kiến chính thức, vui lòng tham khảo trang web Giải thưởng GOOD DESIGN AWARD: https://www.g-mark.org/gallery/winners/27039?years=2024 Nâng Cao Trải Nghiệm Cầm TayRS38 nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, thân thiện với người dùng, giúp cải thiện đáng kể tính khả dụng cho người dùng trong lĩnh vực logistics, bán lẻ và các lĩnh vực khác. Với độ dày chỉ 15mm và trọng lượng chỉ 268g, thiết kế công thái học, máy kiểm kho cầm tay RS38 tạo cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng, đảm bảo sự thoải mái trong thời gian sử dụng kéo dài. Sự chú trọng của CipherLab vào việc tạo ra một thiết bị giúp giảm căng thẳng đồng thời tối đa hóa hiệu quả là yếu tố chính dẫn đến thành công của thiết bị này.Đổi Mới Để Tăng Năng SuấtĐược trang bị các tính năng để nâng cao hiệu quả và độ chính xác, thiết kế pin của RS38 chỉ gồm một khóa nhấn giúp thay thế nhanh chóng, một điều kiện thiết yếu cho các ngành công nghiệp có nhịp độ nhanh như logistics. Hơn nữa, công nghệ OCR (nhận dạng ký tự quang học) tích hợp cho phép trích xuất chữ/số trên bề mặt vật liệu bằng một lần quét với độ chính xác cao, từ đó giảm thiểu sai sót và tinh giản quy trình làm việc.Thiết Kế Dành Cho Các Ngành Công Nghiệp Đang Phát Triển Ngày NayĐể đáp ứng nhu cầu về công nghệ hiệu quả và tiên tiến, máy kiểm kho cầm tay CipherLab RS38 cung cấp khả năng kết nối 5G và Wi-Fi 6E, màn hình cảm ứng 6 inch, và tùy chọn cho dung lượng pin 4500mAh hoặc 6800mAh. Đồng thời, RS38 cũng được thiết kế để làm việc trong môi trường khắc nghiệt với IP65/68 - khả năng chống xâm nhập của nước và bụi bẩn cao. Thiết bị cũng có thể chịu được khi rơi từ độ cao lên đến 1,5 mét. Mỗi chi tiết thiết kế, từ vị trí nút bấm đến độ bền, đều ưu tiên trải nghiệm của người dùng, cung cấp một giải pháp công thái học giúp giảm thiểu căng thẳng trong suốt quá trình sử dụng kéo dài.Sự thành công của RS38 là kết quả của những nỗ lực nghiên cứu và thiết kế toàn diện. Bằng cách định vị các phím bên một cách có tính toán để có kích thước và phản hồi xúc giác tối ưu, CipherLab đảm bảo người dùng có thể dễ dàng sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Thêm vào đó, thiết bị cũng có thể dễ dàng tháo rời, giúp đơn giản hóa việc bảo trì, làm cho việc sửa chữa trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Thiết kế nhẹ nhưng mạnh mẽ giúp RS38 nổi bật hơn so với các dòng thiết bị cạnh tranh, phản ánh cam kết của CipherLab trong việc giảm thiểu gánh nặng cho người dùng mà không làm giảm hiệu suất.Máy RS38 của CipherLab tiếp tục đặt ra những tiêu chuẩn mới cho thiết bị kiểm kho cầm tay kết hợp giữa máy tính và điện thoại. Giải thưởng GOOD DESIGN AWARD đã giúp củng cố danh tiếng của thiết bị về sự xuất sắc cả hình thức và chức năng.Giới thiệu về CipherLabCipherLab là một trong những công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các sản phẩm AIDC (Hệ thống nhận diện tự động và thu thập dữ liệu ). Các máy quét mã vạch, thiết bị kiểm kho cầm tay của CipherLab được tích hợp liền mạch vào hoạt động của các công ty hàng đầu trong các lĩnh vực logistics, bán lẻ, phân phối và chăm sóc sức khỏe, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Với sự hiện diện toàn cầu, CipherLap - trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan, các văn phòng tại Trung Quốc, Hà Lan, Hoa Kỳ cùng các trung tâm dịch vụ khách hàng trên toàn thế giới cam kết hỗ trợ khách hàng tối ưu. Công ty được niêm yết công khai trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Đài Loan (Taiwan OTC: 6160). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.cipherlab.com

