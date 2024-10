CipherLab’s RS38 Touch Mobile Computer ได้รับรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2024

Cipherlab Co.,Ltd. (TPEx:6160)

TAIPEI, TAIWAN, October 17, 2024 / EINPresswire.com / -- CipherLab ภูมิใจที่จะประกาศว่า RS38 Touch Mobile Computer ของบริษัทได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ชนะรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2024 จากประเทศญี่ปุ่น รางวัลนี้เน้นย้ำถึงการผสมผสานที่โดดเด่นระหว่างการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงานที่ก้าวหน้า ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีความรวดเร็วสูง เช่น โลจิสติกส์และการค้าปลีก“ Handheld Computer คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่สนับสนุนการทำงานของเรา การออกแบบที่เป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และความทนทานที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบุกสมบัน ผลิตภัณฑ์นี้ได้บรรลุการออกแบบที่เหมาะสมกับการทำงานและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้สำหรับคนงาน” คณะกรรมการรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2024 กล่าว(ข้อความนี้เป็นเวอร์ชันแปลจากแถลงการณ์ต้นฉบับของคณะกรรมการตัดสินรางวัล GOOD DESIGN AWARD สำหรับความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ โปรดดูที่เว็บไซต์รางวัล GOOD DESIGN AWARD: https://www.g-mark.org/zh-Hant/gallery/winners/27039?years=2024 เพิ่มประสบการณ์การใช้งานมือถือRS38 โดดเด่นด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของคนงานในโลจิสติกส์ การค้าปลีก และภาคส่วนอื่นๆ ด้วยความหนาเพียง 15 มม. และน้ำหนัก 268 กรัม ทำให้มีการจับที่เบาและสบายตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งรับประกันความสบายระหว่างการใช้งานในระยะเวลานาน ความมุ่งมั่นของ CipherLab ในการสร้างอุปกรณ์ที่ลดความตึงเครียดในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ประสบความสำเร็จนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพRS38 มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความถูกต้อง โดยมีระบบแบตเตอรี่แบบปุ่มล็อกที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความรวดเร็วสูง เช่น โลจิสติกส์ นอกจากนี้ เทคโนโลยี OCR ที่ติดตั้งภายในช่วยให้การป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการแปลงข้อความที่พิมพ์เป็นข้อมูลดิจิทัลอย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้กระบวนการทำงานมีความรวดเร็วขึ้นออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมที่พัฒนาในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและล้ำสมัย RS38 รองรับการเชื่อมต่อ 5G และ Wi-Fi 6E หน้าจอสัมผัสขนาด 6 นิ้ว และตัวเลือกสำหรับแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วขนาด 4500mAh หรือ 6800mAh สร้างขึ้นเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการสูง มีการป้องกันระดับ IP65/IP68 และทนต่อการตกจากความสูง 1.5 เมตร รายละเอียดการออกแบบแต่ละส่วน ตั้งแต่การวางปุ่มไปจนถึงความทนทาน ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งส่งมอบโซลูชันที่สอดคล้องตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความตึงเครียดในระหว่างการใช้งานนานๆความสำเร็จของ RS38 เป็นผลมาจากการวิจัยและการออกแบบอย่างกว้างขวาง ด้วยการวางปุ่มด้านข้างในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ขนาดและการตอบสนองที่ดี CipherLab จึงมั่นใจว่าผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ฝาครอบเครื่องสแกนที่ถอดออกได้ยังช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายและรวดเร็ว การออกแบบที่เบาและมีประสิทธิภาพนี้ทำให้ RS38 แตกต่างจากอุปกรณ์คู่แข่ง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ CipherLab ในการลดภาระของผู้ใช้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพCipherLab RS38 ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการคอมพิวเตอร์มือถือ และรางวัล GOOD DESIGN AWARD เป็นสิ่งนึงที่ยืนยันได้ถึงชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพ และฟังก์ชันการทำงานเกี่ยวกับ CipherLabCipherLab เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการออกแบบ การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์และระบบการระบุอัตโนมัติและการจับข้อมูล (AIDC) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาและสแกนเนอร์ของ CipherLab ถูกผสานเข้ากับการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำในด้านโลจิสติกส์ การค้าปลีก การจัดจำหน่าย และการดูแลสุขภาพอย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งที่สถานที่และขณะเดินทาง ด้วยการมีอยู่ทั่วโลก CipherLab มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไทเป ไต้หวัน และมีสำนักงานในประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan OTC: 6160) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.cipherlab.com

