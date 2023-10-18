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欧洲舌尖艺术果蔬佳肴｜请查收来自欧洲的明信片

重拾六百年前的友谊

MILAN, ITALY, October 18, 2023 /EINPresswire.com/ -- 六百年前，马可波罗从意大利出发，跋涉千山万水，前往美丽古老的东方大国；而今天，
European art of taste 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴重续这份友谊，我们将浓浓的思念与诚挚
的问候制成一张张电子明信片，寄给远在中国屏幕前的你。

寄件人: 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴
请查收:Postcard from Europe - 番茄肉丸

当第勒尼安海的海风拂过阿马尔菲海岸时，感觉就像一位老朋友在长途跋涉后回到家中，给人迟来的慰藉。欧洲的味觉艺术为您呈上经典的番茄肉丸，这是一道传统的意大利菜肴，在这片土地上具有典型的代表性和悠久的历史。对于大多数意大利人来说，这是最容易让人想起祖母烹饪的温暖而熟悉的味道的菜肴之一。 这道菜简单得近乎卑微，它将家庭厨房中的食材组合在一起，创造出一道美味又营养的主菜。要想体验真正的意大利风味，记得用面包蘸番茄酱做 "scarpetta"！

点击下面的视频，加入我们的意大利南部之旅.

T欧洲味觉艺术：水果和蔬菜大师作品 "是一项为期三年的活动，由意大利 CSO 推动并由欧盟资助，与七家意大利领先公司合作，包括 Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco、Oranfrizer、Origine 和 RK Growers。该活动旨在突出欧洲水果和蔬菜的优良品质，提高人们对其的认识，同时强调食品安全问题

Renato Pagani
SEC Newgate Italia Srl
+39 335 683 9561
renato.pagani@secnewgate.it

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Distribution channels: Food & Beverage Industry


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