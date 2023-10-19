欧洲舌尖艺术果蔬佳肴｜请查收来自欧洲的明信片
重拾六百年前的友谊MILANO, ITALY, October 19, 2023 /EINPresswire.com/ -- 六百年前，马可波罗从意大利出发，跋涉千山万水，前往美丽古老的东方大国；而今天，
European art of taste 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴重续这份友谊，我们将浓浓的思念与诚挚
的问候制成一张张电子明信片，寄给远在中国屏幕前的你。
寄件人: 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴
请查收:Postcard from Europe - 猕猴桃马芬蛋糕
新鲜的猕猴桃和清晨的阳光，闯入夏日生活，鲜嫩多汁的果肉伴随着烘烤麦香钻入鼻腔
，是与家人朋友一起度过的美好时光。欧洲舌尖艺术果蔬佳肴为您倾情奉上猕猴桃马芬
蛋糕，点击下方视频一起了解。
甄选欧洲蔬果，只为更健康生活；链接地球两端，满足挑剔的味蕾！
T欧洲味觉艺术：水果和蔬菜大师作品 "是一项为期三年的活动，由意大利 CSO 推动并由欧盟资助，与七家意大利领先公司合作，包括 Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco、Oranfrizer、Origine 和 RK Growers。该活动旨在突出欧洲水果和蔬菜的优良品质，提高人们对其的认识，同时强调食品安全问题。
Renato Pagani
SEC Newgate Italia Srl
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