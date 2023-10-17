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欧洲舌尖艺术果蔬佳肴｜请查收来自欧洲的明信片

重拾六百年前的友谊

MILAN, ITALY, October 17, 2023 /EINPresswire.com/ -- 六百年前，马可波罗从意大利出发，跋涉千山万水，前往美丽古老的东方大国；而今天，
European art of taste 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴重续这份友谊，我们将浓浓的思念与诚挚
的问候制成一张张电子明信片，寄给远在中国屏幕前的你。

寄件人: 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴

请查收: Postcard from Europe - 血橙冰饮

将西西里热烈的阳光带入中国的街头，橙香四溢，“橙”意满满。欧洲舌尖艺术果蔬佳肴
精选西西里骄傲的农产品——血橙，制成精美的电子明信片，寄给万里之外的中国朋友
，愿友谊长存，一如血橙般甜美！点击下方视频查收。

Sender: 欧洲舌尖艺术果蔬佳肴

T欧洲味觉艺术：水果和蔬菜大师作品 "是一项为期三年的活动，由意大利 CSO 推动并由欧盟 资助，与七家意大利领先公司合作，包括 Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco、Oranfrizer、Origine 和 RK Growers。该活动旨在突出欧洲水果和蔬菜的优良品质，提高人们对其的认识，同时强调食品安全问题。

Renato Pagani
SEC Newgate Italia Srl
+39 335 683 9561
renato.pagani@secnewgate.it

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Distribution channels: Food & Beverage Industry


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