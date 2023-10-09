Submit Release
News Search

There were 1,178 press releases posted in the last 24 hours and 465,133 in the last 365 days.

Встреча с Постоянным представителем Финляндии при ОБСЕ

Встреча с Постоянным представителем Финляндии при ОБСЕ

09/10/2023

86

Сегодня, 9 октября 2023 года, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Постоянным представителем Финляндии при ОБСЕ Веса Хаккиненом, в ходе которой обсуждены важные вопросы взаимодействия Туркменистана и ОБСЕ.

Туркменская сторона, в этом контексте, констатировала динамичное развитие сотрудничества с Организацией по ключевым направлениям, таким как энергетическая безопасность, транспортная взаимосвязанность и экологическая безопасность. Подчёркнута активизация связей с институтами ОБСЕ - Парламентской Ассамблеей, Офисом Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В рамках встречи дипломаты также обсудили вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Финляндией. Намечены актуальные направления дальнейшего взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных структур.

You just read:

Встреча с Постоянным представителем Финляндии при ОБСЕ

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more