Встреча с Постоянным представителем Финляндии при ОБСЕ

09/10/2023

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Сегодня, 9 октября 2023 года, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Постоянным представителем Финляндии при ОБСЕ Веса Хаккиненом, в ходе которой обсуждены важные вопросы взаимодействия Туркменистана и ОБСЕ.

Туркменская сторона, в этом контексте, констатировала динамичное развитие сотрудничества с Организацией по ключевым направлениям, таким как энергетическая безопасность, транспортная взаимосвязанность и экологическая безопасность. Подчёркнута активизация связей с институтами ОБСЕ - Парламентской Ассамблеей, Офисом Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

В рамках встречи дипломаты также обсудили вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Финляндией. Намечены актуальные направления дальнейшего взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных структур.