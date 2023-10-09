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О телефонном разговоре Сопредседателей Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству

О телефонном разговоре Сопредседателей Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству

09/10/2023

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9 октября 2023 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл телефонный разговор с Министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, Сопредседателем Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Мехрдадом Базрпашом, в ходе которого был обсуждён ряд вопросов, связанных с предстоящим очередным заседанием Комиссии.

В этом контексте, была подчёркнута высокая значимость визитов в Иран Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 14-15 июня 2022 года, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 30-31 мая этого года.

При этом, Министры отметили важность практической реализации договорённостей, достигнутых в ходе вышеуказанных визитов.

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О телефонном разговоре Сопредседателей Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству

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