Submit Release
News Search

There were 1,178 press releases posted in the last 24 hours and 465,133 in the last 365 days.

Обсуждены актуальные вопросы туркмено-российских отношений

Обсуждены актуальные вопросы туркмено-российских отношений

09/10/2023

106

9 октября 2023 года в здании внешнеполитического ведомства Туркменистана состоялись переговоры Сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Оверчука, находящегося с визитом в Ашхабаде во главе представительной делегации своей страны.

Было отмечено важное значение состоявшейся с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым встречи А.Оверчука, в ходе которой Глава государства дал позитивную оценку нынешнему состоянию многопланового туркмено-российского партнёрства и определил основные направления его дальнейшего развития.

В ходе переговоров стороны выразили общее мнение о позитивном взаимодействии двух государств по перспективным направлениям партнёрства в энергетике, транспортно-логистической сфере и культурно-гуманитарной области.

You just read:

Обсуждены актуальные вопросы туркмено-российских отношений

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more