SATO 与 CipherLab 合作推出集成设备管理解决方案
自动识别和标签解决方案的全球先驱-- SATO Holdings Corporation（东京： 6287）与自动识别和数据采集解决方案的著名国际供应商--CipherLab 公司（东京：6160）今天共同发布了一个集成的企业移动管理（EMM）软件解决方案--ReMoCloud × SOS。
我们很高兴与 SATO 建立全球合作伙伴关系，推出 ReMoCloud × SOS，这是我们管理SATO标签/RFID打印机和CipherLab耐用移动数据终端的集成平台。我们将共同提供一步到位的部署、可视性和高效的远程维护，确保我们全球尊贵客户的共同发展。”东京, 日本, October 11, 2023 /EINPresswire.com/ -- 自动识别和标签解决方案的全球先驱-- SATO Holdings Corporation（东京： 6287）与自动识别和数据采集解决方案的著名国际供应商--CipherLab 公司（东京：6160）今天共同发布了一个集成的企业移动管理（EMM）软件解决方案--ReMoCloud × SOS (1)。该解决方案使用户能够无缝访问SATO标签/RFID打印机以及CipherLab移动数据终端的远程维护支持和设备维护。
— CipherLab全球业务部高级执行官Lim Yee
ReMoCloud是一个平台，可高效部署、管理和实时监控大规模数量的 CipherLab移动数据终端群，用以识别和跟踪仓库等环境中的进出物品。SATO云端在线服务为SATO标签打印机和打印引擎提供远程维护服务，通过使用情况的可视化，在问题发生前进行主动维护，以减少停机时间。这两者均用于配送中心、运输和物流、零售物流以及制造业仓储和配送场景。
全新的集成解决方案ReMoCloud × SOS将由 SATO、CipherLab及其经销商提供。该集成仪表盘界面将有助于简化 IT管理员的工作流程，使他们能够一站式管理SATO和 CipherLab的产品，并进行故障排除。
全面的EMM解决方案在统一平台上为IT管理员提供应用程序和内容级控制，以便进行集中管理。这些解决方案用于从中央控制台调配 (2) 、监控、更新、保护和删除（擦除）设备。远程管理可让 IT 管理员实时了解设备状态，从而减少了去现场维护设备的工作量，助力他们的工作效率。
企业正在寻求创建繁荣、高效的工作环境，重视员工的整体健康，包括那些负责维护和服务现场关键运营基础设施的员工。在维护成本不断上升的驱动下，企业寻求简化部署，对于在工厂、仓库等地大规模使用AIDC的基础设施（如移动数据终端和标签打印机），对EMM（企业移动管理）工具的需求也在不断增长。
"SATO Holdings Corporation 全球硬件销售负责人Kazuki Ikeda表示："我们的愿景是成为客户最值得信赖的合作伙伴，实现共同发展，而服务和维护是这一愿景的关键组成部分。"我们希望最大限度地减少停机时间，让客户的关键标签基础设施保持正常运行，并让客户全面了解其运营情况。"
CipherLab全球业务部高级执行官Lim Yee表示："我们很高兴与 SATO 建立全球合作伙伴关系，推出 ReMoCloud × SOS，这是我们管理SATO标签/RFID打印机和CipherLab耐用移动数据终端的集成平台。我们将共同提供一步到位的部署、可视性和高效的远程维护，确保我们全球尊贵客户的共同发展。
在全球范围内，超过12万台 SATO标签/RFID打印机 (3) 已连接到 SATO云端在线服务，以进行远程监控和故障排除。近千个合作伙伴账户 (3) 正在利用ReMoCloud管理大规模的CipherLab Android移动数据终端设备。
如需了解更多信息，请联系当地的 SATO 代表。
通过此视频了解 ReMoCloud × SOS。
如需演示，请联系 CipherLab。
*所有公司名称和产品名称均为其各自公司的财产、商标或注册商标。
(1) "SOS"是 SATO云端在线服务的首字母缩写，它是一种基于云的物联网预防性维护服务，可在仪表盘界面视图中直观显示打印机状态，以便排除SATO打印机的故障。
(2) 调配是指设置设备以便通过企业IT政策进行管理的过程
(3) 截至2023年 7月
关于 CipherLab
CipherLab是设计、制造和销售自动识别与数据采集/收集产品和系统的全球领先企业。该公司的移动数据终端和扫描设备被集成到世界上一些最知名的物流、零售、分销和医疗保健公司的网络中，帮助他们在现场和路上更高效、更有效地运行。CipherLab的业务遍及全球，总部位于台湾台北，在中国大陆、荷兰和美国设有办事处，并在台湾证券交易所（台湾 OTC：6160）上市交易。欲了解更多信息，请访问www.cipherlab.com。
关于SATO
SATO(TOKYO:6287) 是一家全球自动识别解决方案提供商，为制造、物流、零售、食品和饮料以及医疗领域的众多企业提供服务。SATO标记每一个“事物”，使其实时被感知，以实现高效、安全、可靠和可持续发展的互联世界。作为专注于现场的行业先锋，SATO设计硬件并集成解决方案以简化整个供应链，并收集并可视化工厂到消费者的数据。SATO拥有83年的专业知识，在26个国家/地区拥有5,600多名员工。截至2023年3月31日的财年，集团营收为1,428亿日元。（约合10.5 亿美元*）。
有关 SATO 的更多信息，请访问 www.sato-global.com。
*基于 1 美元 = 135.49 日元的平均汇率
行銷部
欣技資訊股份有限公司
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CipherLab 与 SATO 的整合式企业移动管理 (EMM) 软件解决方案 ReMoCloud × SOS