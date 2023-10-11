SATO 与 CipherLab 合作推出集成设备管理解决方案 通过统一的仪表盘界面，以实现标签打印机和移动数据终端的运行情况可视化

自动识别和标签解决方案的全球先驱-- SATO Holdings Corporation（东京： 6287）与自动识别和数据采集解决方案的著名国际供应商--CipherLab 公司（东京：6160）今天共同发布了一个集成的企业移动管理（EMM）软件解决方案--ReMoCloud × SOS。

我们很高兴与 SATO 建立全球合作伙伴关系，推出 ReMoCloud × SOS，这是我们管理SATO标签/RFID打印机和CipherLab耐用移动数据终端的集成平台。我们将共同提供一步到位的部署、可视性和高效的远程维护，确保我们全球尊贵客户的共同发展。” — CipherLab全球业务部高级执行官Lim Yee

CipherLab 与 SATO 的整合式企业移动管理 (EMM) 软件解决方案 ReMoCloud × SOS