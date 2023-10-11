SATO 與 CipherLab 攜手推出整合設備管理解決方案 統一的儀表板為標籤列印機和手持行動電腦提供視像化操作介面

全球自動識別和標籤解決方案的先驅SATO （TOKYO: 6287）與知名國際自動識別和數據收集解決方案供應商CipherLab（TWO: 6160），今日推出整合式企業移動管理 (EMM) 軟體解決方案 ReMoCloud × SOS。

我們很高興與SATO在這個全球合作夥伴關係中推出ReMoCloud × SOS，這是我們管理SATO列印機和CipherLab堅固型行動設備的整合平台。我們共同提供一站式部署、可視性和高效的遠端維護，確保全球重要客戶共同成長。” — CipherLab 全球業務部資深主管 Lim Yee

東京, 日本, October 11, 2023 / EINPresswire.com / -- 全球自動識別和標籤解決方案的先驅SATO （TOKYO: 6287）與知名國際自動識別和數據收集解決方案供應商CipherLab（TWO: 6160），今日推出整合式企業移動管理 (EMM) 軟體解決方案 ReMoCloud × SOS (1)。此軟體解決方案讓用戶可以便捷地取得 SATO 標籤和 RFID 列印機，以及 CipherLab 手持行動電腦的遠端維護支援與設備維護功能。ReMoCloud是一個可以高效部署、管理和及時監控大量 CipherLab 手持行動電腦的平台，手持行動電腦可以識別與追蹤倉庫的進出物品及其他功能。SATO 線上服務可以為 SATO 標籤列印機和列印引擎提供遠端列印機維護服務，透過使用情況視像化減少停機時間，在問題發生之前進行主動維護。兩者均可應用至配送中心、運輸和物流、零售物流以及製造倉儲與配送等情境。新整合的 ReMoCloud × SOS，將由 SATO、CipherLab 及其經銷商提供。整合的儀表板將有助於IT專業人員的工作流程，他們可以在一站式的視像化中管理 SATO 和 CipherLab 產品，並進行故障排除。IT 管理人員可以使用全方位的 EMM 解決方案，在單一的統一平台上控管應用程式和內容層級，以進行集中管理。使用此解決方案可以在中央控制台上配置 (2)、監控、更新、保護和取消（刪除）設備。遠端管理讓 IT 管理人員可以及時了解設備狀態並協助他們減少現場服務需求。企業正在尋求創造獲利、高效之工作環境，同時優先考量員工身心健康，包括那些負責維護和維修關鍵操作基礎設施的員工。在維護成本不斷上升的驅動下，EMM工具的需求正在增加，因為企業試圖對工廠、倉庫等大規模使用AIDC基礎設施（如: 行動電腦和標籤印表機）進行優化部署。「服務和維護是我們成為客戶最值得信賴的合作伙伴，實現共同成長願景的關鍵組成部分。」SATO 全球硬體銷售主管 Kazuki Ikeda 表示：「我們希望可以盡可能地減少停機時間，確保我們客戶的關鍵標籤基礎設施保持運行，並充分顯示其操作情況。」CipherLab 全球業務部資深主管 Lim Yee 表示：「我們很高興與SATO在這個全球合作夥伴關係中推出ReMoCloud × SOS，這是我們管理SATO列印機和CipherLab堅固型行動設備的整合平台。我們共同提供一站式部署、可視性和高效的遠端維護，確保全球重要客戶共同成長。」全球已有超過12萬台SATO列印機 (3) 連接到SATO的SOS線上服務，進行遠端監控和疑難排解。將近千個合作夥伴 (3) 正在使用ReMoCloud管理大量 CipherLab 的Android設備。欲獲取更多信息，請聯繫 當地的 SATO 代表 通過此短片 了解 ReMoCloud × SOS。如需示範操作，請 聯繫 CipherLab *所有公司名稱和產品名稱均為各所屬公司的財產、商標或註冊商標。(1)「SOS」為 SATO 線上服務的縮寫，是一套以雲端物聯網為基礎的預防性維護服務，可以在儀表板視圖中，將列印機的狀態視像化，以針對 SATO 列印機進行故障排除(2) 配置是指透過企業 IT 策略，設定需要管理之設備的一套流程。(3) 截至 2023 年 7 月關於 CipherLabCipherLab 是自動識別和數據捕獲/收集產品以及系統設計、製造與營銷的全球領導者。該公司的手持行動電腦和掃描器已整合至部分全世界最知名之物流、零售、分銷和醫療保健公司的網路中，協助其在現場和遠端更高效地運行。CipherLab 的業務遍及全球，總部位於台灣台北，且在中國、荷蘭和美國設有辦事處，並在台灣證券交易所公開交易（台灣 OTC：6160）。更多相關資訊，請造訪 www.cipherlab.com 關於 SATOSATO（TOKYO：6287）是一家為整體供應鏈之領先公司提供自動識別和數據收集解決方案的全球供應商。SATO 可以協助標記每一件「事物」，將其轉變為大數據，以供及時了解。SATO為聚焦客戶現場需求的行業先驅，負責設計硬體、軟體和各項耗材，並將其與第三方產品整合，以簡化工作流程及捕獲和將數據視像化，以實現生產、安全、安心和永續的連網世界。SATO 成立於 1940 年，業務遍及 26 個國家，員工數超過 5,600 人。截至 2023 年 3 月 31 日會計年度，其收入為 1,428.24 億日元（10.5 億美元*）。更多與SATO有關的資訊，請參閱 www.sato-global.com *根據 1 美元 = 135.49 日元的平均匯率

CipherLab 與 SATO 的整合式企業移動管理 (EMM) 軟體解決方案 ReMoCloud × SOS