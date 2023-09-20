2023年9月 (Chinese)

尊敬的居民、邻居和朋友们：

九月是一年中令人兴奋的时刻。未来的领袖和改变引领者将以学生的身份重返校园。空气透出一丝凉意，南瓜味拿铁回归，秋季运动也开始了。但这个月还远不止这些，我们的地区多样性庆祝活动——非裔遗产月和全国西班牙裔遗产月（从9月5日至10月15日）。

自2010年以来，我们的地区已正式承认非裔遗产月，庆祝非裔的影响力、流散遗产以及非裔社群在构建日常生活轮廓中发挥的深远作用。自得到认可以来，该节日变得越来越流行，在2022年，我们的邻州弗吉尼亚也承认它了。市长非裔事务办公室领导该月庆祝活动，展示本地区非裔社群的艺术、文化、食物、历史和音乐。

与此同时，致敬西班牙裔和拉丁裔传统和国家西班牙裔遗产月可以追溯到20世纪60年代，那是一个以公民权利运动为标志的时代，美国境内不同文化的意识日益增长。1988年，罗纳德总统将9月15日定为全国西班牙裔遗产月的开始，因为它标志着哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜等拉美国家的独立纪念日。请联系市长拉丁事务办公室，了解如何联系我们地区的拉丁裔社群，不要错过庆祝并享受整个华盛顿特区的活动。

在OHR，当我们庆祝地区多样性时，我们重点关注营造一个语言包容的活动，让居民和访客感到被包容和尊重。在接下来的四周，我们将在社交媒体上分享更多信息。尽管如此，对于那些激情无限的人，我们联合种族平等办公室共同推出题为《语言很重要：关于种族和民族平等的包容性语言的指南》，提供教育，打破壁垒，推动平等机会。

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HNK