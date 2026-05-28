Nota del director de mayo de 2026 (Spanish)

Nota del director de mayo de 2026

Estimados residentes, vecinos y amigos:



Este mes de mayo nos brinda una importante oportunidad para celebrar el patrimonio cultural y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la salud, el bienestar y la equidad. Al conmemorar el Mes de la Herencia de los Asiático-Americanos, Nativos de Hawái e Isleños del Pacífico (AANHPI) y el Mes Nacional de la Salud de la Mujer, honramos la historia y las contribuciones de las comunidades AANHPI, al tiempo que reafirmamos la importancia de contar con atención médica accesible, equitativa y con sensibilidad cultural para todas las mujeres.

El Mes de la Herencia de los AANHPI nos invita a reflexionar sobre las numerosas maneras en que las comunidades AANHPI de nuestro distrito han dado forma a nuestros vecindarios, lugares de trabajo, instituciones y comunidades. Es un momento para honrar el liderazgo, la innovación y la perseverancia que continúan fortaleciendo nuestra ciudad, al tiempo que renovamos nuestro compromiso con una comprensión más profunda y acciones más equitativas.

Para quienes deseen involucrarse más a fondo durante este mes, los invito a seguir a la Oficina de la Alcaldesa para Asuntos Asiáticos y de las Islas del Pacífico, que ofrecerá una variada programación de eventos y oportunidades para celebrar, aprender y conectarse con comunidades de todo el distrito.

El Mes Nacional de la Salud de la Mujer, de manera similar, llama la atención sobre un problema que afecta a todas las familias y comunidades. La salud de la mujer está profundamente vinculada al bienestar de nuestras familias, lugares de trabajo y vecindarios. Al promover la concientización, ampliar el acceso a información y recursos, y respaldar políticas y prácticas que fomenten la atención y la seguridad, contribuimos a construir comunidades más saludables y solidarias para todos.

Estas dos conmemoraciones también reflejan una realidad compartida: las personas experimentan la salud y la atención de manera diferente, y esas experiencias suelen estar determinadas por el idioma, la cultura y el acceso. Es por eso que la representación y la confianza son tan importantes, especialmente en los espacios donde las personas buscan información, apoyo y atención. Cuando las personas se sienten respetadas y comprendidas, están en mejores condiciones de tomar decisiones informadas y acceder a la ayuda que necesitan.

En reconocimiento del Mes Nacional de la Salud de la Mujer, la Oficina de Derechos Humanos del DC y la Oficina de la Alcaldesa para Políticas e Iniciativas para la Mujer organizaron un taller virtual sobre las protecciones relacionadas con el embarazo, la salud de la mujer en el lugar de trabajo y los recursos que promueven entornos laborales más seguros y solidarios en el distrito. Aunque el evento ya concluyó, la información sigue siendo valiosa para cualquier persona que esté embarazada, planee formar una familia o desee comprender mejor sus derechos en el lugar de trabajo. Invitamos a los lectores a ver la grabación aquí y explorar nuestros recursos.

Este mes, sigamos aprendiendo unos de otros; cuestionemos las barreras al acceso a la atención y construyamos comunidades que valoren tanto la diversidad como la equidad en la salud. A través del entendimiento mutuo, la colaboración y la participación continua, podemos contribuir a crear un distrito donde todos los habitantes se sientan respetados, apoyados y con las herramientas necesarias para prosperar.