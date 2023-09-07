歐洲味覺藝術將重返 2023 年亞洲國際果蔬展覽會

在為期三天的展會期間，義大利 CSO（義大利果蔬協會）展台將誠邀主廚 Marco Maggio 出席，他將為來賓們獻上該項目果蔬產品的展示菜。

HONG KONG, CHINA, September 7, 2023/ EINPresswire.com / -- 亞洲果蔬博覽會（AFL）是亞洲果蔬行業的基準盛會，參展商來自世界各地，義大利將在 1000 平方米的展館亮相，屆時將有來自該國各地區的 100 多家公司參展。歐洲味覺藝術由歐盟和義大利 CSO 資助：是一場與 RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group 和 Oranfrizer 等夥伴公司携手舉辦的蔬果傑作活動，將在 5C 廳 5J16 展台展出。參展目的正是為了提高人們對整個歐洲農業食品行業（尤其是歐洲果蔬行業）在該項目目標市場中產品的永續性和批發性之了解和認識程度：主要市場包括中國、臺灣、日本和泰國。今年，該活動將重返香港，為出席者帶來精彩活動。在為期三天的展會期間，義大利 CSO（義大利果蔬協會）展台將誠邀主廚 Marco Maggio 出席，他將為來賓們獻上該項目果蔬產品的展示菜。Marco 擁有超過 32 年的烹飪經驗，憑藉非凡才華和能力，在所有菜系中體現出獨有傳統和創新，並且熟悉世界各地的各種食材和烹飪技術，享有國際盛譽，是義大利美食的最佳跨國大使之一。主要菜譜將是義大利美食多樣性的兩個範例：Pizza al pomodoro 蕃茄薄餅以及梨和核桃意式團子是義大利烹飪傳統的代表。前者食譜簡單，配料較少，旨在強調口感和選擇優質食材的重要性；後者則是為了慶祝梨子-2023 年亞洲果蔬博覽會的無意主角-而推出的一道口味豐富的菜餚。事實上，去年 6 月 26 日簽訂了義大利梨出口至中國的協議。這一過程始於 2017 年，中國最終向這一產品敞開了大門，而這一過程恰恰發生在該行業最「不幸」的一年，由於該年春季氣候危機，該行業遭受了巨額損失，產量與去年相比下跌了 63%。「這是一個巨大的成功，是我們公司專業性和品質的見證。僅透過此舉，我們才能幫助該行業克服當前所面臨的艱難時刻」，義大利 CSO 總裁保 Paolo Bruni 評論道，「從這個意義上講，由歐洲味覺藝術聯合資助的活動將成為傳達我們訊息的最佳工具，讓人們發現產品在品質和安全方面的獨特之處，而這些正是中國在與義大利的合作關係中不斷強調和讚賞的價值」。因此，這將是一個不可錯失的時機，一個以再發現和提升為目的的展會，一個義大利果仁類水果進軍中國市場的起點，一個進一步開發更多成熟市場的時機。CSO新闻意大利水果和蔬菜服务中心（CSO）成立于1998年，是意大利的一个特别组织，致力于连接意大利国内从事果蔬生产和销售的领先企业。组织成员包括果蔬供应链各个环节的重要企业，从包装、物流、加工、机械到分销。CSO的使命是为成员提供有效服务，以提高意大利果蔬行业的效率和竞争力。CSO是一个技术平台，服务于整个意大利果蔬供应产业，通过促进经营者间的协同作用，提高整个产业的竞争力。CSO共有73个成员，角色如下：51家生产商，14个供应链成员，3个资助成员和5个支持机构。由欧盟资助。本文中所表述的观点和意见仅代表作者本人的观点和意见，不必然反映欧盟或欧洲研究执行机构（REA）的观点和意见。欧盟和授权机构也不对本文的观点和意见负责。