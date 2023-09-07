欧洲味觉艺术重返 2023 亚洲国际果蔬展览会

欧洲味觉艺术项目将再次参加将于 9 月 6 日至 8 日在香港亚洲国际博览馆举办的亚洲国际果蔬展览会。

HONG KONG, CHINA, September 7, 2023/ EINPresswire.com / -- 在为期三天的展览会期间，意大利果蔬服务协会 (CSO Italy) 的展位将由主厨马可·马吉奥 (Marco Maggio) 通过展示该项目果蔬产品的专门烹饪表演来取悦宾客。亚洲国际果蔬展览会 (AFL) 是亚洲果蔬行业的典型盛会，参展商来自世界各地，其中意大利各地区的 100 多家公司将在 1,000 平方米的展馆参展。欧洲味觉艺术由欧盟和意大利果蔬服务协会 (CSO Italy) 资助：将与合作伙伴公司 RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group 和 Oranfrizer 在 5C 号馆 5J16 展位共同举办蔬果杰作 (Fruit&Veg Masterpieces) 活动。参展的目的正是为了在该项目目标市场（中国，其在台湾、日本和泰国均有特定活动）产品的可持续性和有益健康方面，提高整个欧洲农业食品行业，特别是果蔬行业的知识和认识水平。今年，重返香港，活动将更加活跃、火爆。在为期三天的展览会期间，意大利果蔬服务协会 (CSO Italy) 的展位将由主厨马可·马吉奥 (Marco Maggio) 通过展示该项目果蔬产品的专门烹饪表演来取悦宾客。马可 (Marco) 拥有 32 年以上经验，才华横溢，能够将自己的传统与各种美食创新以及世界各地的一系列食材和技术的丰富知识相结合，故而成为国际知名人物，使他跻身意大利美食跨境最佳大使。主要食谱将是各种意大利美食的两个示例：番茄披萨（意大利烹饪传统的支柱）以及梨核桃土豆面疙瘩。第一种食谱简单，食材很少，强调味道和选择优质原材料的重要性；第二种则口味丰富，梨味浓郁，无意中成为了 2023 年的主角。事实上，去年6月26日就已签订向中国出口意大利梨的协议。中国最终于 2017 年开始向该产品敞开大门，恰逢该行业最“不幸”的一年，该行业因今年春季恶劣气候而遭受了多方面损失，产量比去年下降 63%。“这是一次巨大成功，见证了我们公司的专业精神和品质。我们必须并且希望每天增强这些价值观，只有这样，我们才能帮助该行业克服正在经历的艰难时刻。”意大利果蔬服务协会 (CSO Italy) 会长保罗·布鲁尼 (Paolo Bruni) 评论道，“从这个意义上说，欧洲味觉艺术共同资助的活动将成为传达我们消息的最佳方式，让人们发现产品在质量和安全方面的独特之处，而这正是中国在与意大利的关系中一直强调和赞赏的价值观。”因此，这将是一次不容错过良机，这是一场旨在重新发现和提高的展览会，是意大利仁果类水果在中国的起点，也是深入开发更成熟市场的机遇。CSO新聞義大利水果和蔬菜服務中心（CSO）成立於1998年，是義大利的一個特別組織，致力於連結義大利國內從事果蔬生產和銷售的領先企業。組織成員包括果蔬供應鏈各個環節的重要企業，從包裝、物流、加工、機械到分銷。CSO的使命是為成員提供有效服務，以提高義大利果蔬行業的效率和競爭力。CSO是一個技術平臺，服務於整個義大利果蔬供應產業，透過促進經營者間的協同作用，提高整個產業的競爭力。CSO共有73個成員，角色如下：51家生產商，14個供應鏈成員，3個資助成員和5個支持機構。