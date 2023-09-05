تتشرف مجموعة بي جي آي باستضافة وفد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتعاون في تحويل الصحراء والمزيد
SHENZHEN, CHINA, September 5, 2023/EINPresswire.com/ -- زار وفد من المركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر موقع البحث والتجربة الخاص بمجموعة بي جي آي لتحويل الصحراء في صحراء أولان بوه في منغوليا الداخلية ومقر مجموعة بي جي آي في مدينة شنجن، قدمت مجموعة بي جي آي ممارستها الناجحة في مجال تحويل الصحراء، بالإضافة إلى بحوثها المتقدمة في مجال علوم الحياة، مما يقدم آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة.
استضاف وانغ جيان - الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بي جي آي - وفد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في موقع البحث والتجربة الخاص بمجموعة بي جي آي لتحويل الصحراء في صحراء أولان بوه في منغوليا الداخلية. (الجانب الأيسر: الصحراء غير الم
ترأس الوفد السعودي الدكتور خالد عبد الله العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما ضم الوفد ستة مسؤولين كبار آخرين، وهم المهندس محمد علي القرني المشرف العام على مكتب الرئيس التنفيذي، والدكتور منصور الحميميدي مستشار الوزير، والدكتور عبد الله سليمان الشمري المدير العام لإدارة التنوع النباتي، والمهندس أحمد ملاش العنزي المشرف العام على مشروع مبادرة السعودية الخضراء، والدكتورة أمل الدعيج مستشارة العلاقات الدولية، ومشاعل فهد المري سكرتير الرئيس التنفيذي.
رحب وانغ جيان - الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بي جي آي - بالوفد في موقع البحث والتجربة، وقدّم خلال الزيارة رؤى مفصلة حول جوانب مختلفة وتشمل أنظمة زراعة الصحراء وزراعة الأصناف الجديدة والزراعة الدقيقة مع الإدارة الميكروبية ومكونات محطة المختبرات الصحراوية المتنقلة والبحوث في تنوع النباتات، كما قدّم الفريق السعودي مبادرة السعودية الخضراء، وتمت مناقشات معمقة بين الجانبين بشأن المبادئ التقنية لمشاريع تحويل الصحراء وتجارب التنفيذ وسبل الترويج في المملكة العربية السعودية، وعبّر كلا الجانبين عن رغبة قوية في تسريع وتيرة تقدم المشاريع الرائدة في المملكة العربية السعودية.
شهد الوفد أثناء تفقد موقع البحث والتجربة التحول الملحوظ للصحراء القاحلة إلى أراضي صالحة للزراعة، وتم إطلاعهم على المبادئ التكنولوجية لتحويل الصحراء ونتائجه أثناء وقوفهم في وسط حقول عباد الشمس. كما لاحظ الوفد بنية التربة وتأثير الاحتفاظ بالماء في الأراضي البور، وقام بجولة في منطقة الاستعادة البيئية التي لم يتم سقيها لمدة ست سنوات متتالية، وتجربة مذاق الفواكه والخضروات المختلفة التي تنمو في التضاريس الرملية المتحولة.
علاوة على ذلك، تلقى الوفد في محطة المختبر الصحراوية المتنقلة التابعة لمجموعة بي جي آي إحاطة تفصيلية حول مجموعة كاملة من معدات اختبار الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة وأجهزة التسلسل الجيني للمجتمع الميكروبي عالي الإنتاجية وعمليات التحليل التلقائي للبيانات.
استضاف ين يي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بي جي آي - الوفد خلال زيارتهم لشنجن، وأُتيحت الفرصة للوفد لاستكشاف تطبيق التكنولوجيا الزراعية الحديثة في حديقة بي جي آي للتجارب على تكنولوجيا الزراعة المستقبلية. تناولت المناقشات مواضيع مثل مشروع تحويل الصحراء السعودية والأبحاث الميكروبية للتربة وتربية شلات مقاومة للضغوط، وقد صاغ كلا الجانبين خطة عمل شاملة للخطوات القادمة.
تاريخ تعاون مجموعة بي جي آي مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر طويل الأمد، فقد زار وانغ جيان الرياض في ديسمبر 2022. وشارك في مناقشات واسعة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وشركائه؛ مما أدى إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة، توسّع التعاون بين مجموعة بي جي آي والمملكة العربية السعودية بفضل الزيارة الأخيرة للوفد السعودي، وتهدف هذه الجهود إلى دعم "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
تلتزم مجموعة بي جي آي في المستقبل بالتعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين في قطاع حماية البيئة، لدفع المزيد من الابتكارات في مجال تكنولوجيا البيئة والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة لكوكبنا.
Richard Li
BGI Group
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