تتشرف مجموعة بي جي آي باستضافة وفد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للتعاون في تحويل الصحراء والمزيد

استضاف وانغ جيان - الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بي جي آي - وفد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في موقع البحث والتجربة الخاص بمجموعة بي جي آي لتحويل الصحراء في صحراء أولان بوه في منغوليا الداخلية. (الجانب الأيسر: الصحراء غير الم