Выступление Министра иностранных дел Р.Мередова на конференции «Каспийское море – море мира и дружбы»

12/08/2023

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Уважаемые участники, дамы и господа,

Рад приветствовать в этом зале участников и гостей конференции и пожелать всем нам успешного ее проведения.

Ежегодно 12 августа, объявленного Днем Каспийского моря, в Туркменистане проходят мероприятия с участием национальных и зарубежных представителей, в первую очередь послов и дипломатов из прикаспийских стран, международных и региональных организаций, экспертного сообщества, средств массовой информации.

Их проведение – не просто дань традиции. Это свидетельство большой значимости и внимания, которое уделяет Туркменистан вопросам Каспийского моря, находящимся сегодня в ряду приоритетов его внутренней и внешней политики. Наша страна всегда готова к диалогу с партнерами по всей тематике каспийской повестки, открыта к обсуждению различных мнений и конструктивных предложений.

День Каспия появился в календаре международных событий во многом благодаря усилиям Туркменистана.

Как ответственный и активный участник каспийского взаимодействия наша страна с самого начала стремилась придать ему системный характер.

В этой связи в ноябре 1996 года в Ашхабаде прошло первое совещание Министров иностранных дел прикаспийских государств, которое послужило началом совместной работы по подготовке проекта пятистороннего документа, определяющего правовой статус Каспийского моря.

Эта встреча дала импульс целенаправленному переговорному процессу, с последующим выводом его на высший государственный уровень.

Весной 2002 года по инициативе Туркменистана в Ашхабаде состоялась первая встреча Глав прикаспийских стран, по сути заложившая основу долгосрочного пятистороннего сотрудничества. В дальнейшем такие Саммиты проходили поочередно во всех прибрежных государствах. Очередной, Шестой Каспийский Саммит, как известно, прошел в прошлом году в Ашхабаде.

В результате многолетнего энергичного и уважительного сотрудничества каспийскими государствами были выработаны общие ключевые принципы политики на Каспии, а в 2018 году принят главный документ – Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Также разработан и подписан ряд важнейших отраслевых соглашений, значительная часть которых была инициирована Туркменистаном. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что на Каспии создан надежный международно-правовой фундамент для масштабного взаимовыгодного партнерства, использования огромного совокупного потенциала государств, расположенных на его берегах.

Уважаемые участники,

В известную и неоспоримую формулу «Каспий – это пространство мира, добрососедства и сотрудничества» Туркменистан вкладывает предельно конкретный смысл. Наша страна выступает за комплексный подход к вопросам каспийской повестки, с включением в нее всех основных направлений – обеспечение безопасности, экономическое развитие, экология, судоходство, рациональное использование биологических запасов, предотвращение чрезвычайных ситуаций, другие не менее важные темы. В этом контексте прорывным событием стало проведение по инициативе Туркменистана в августе 2019 года в городе Туркменбаши Первого Каспийского экономического форума, создавшего основу для долгосрочного партнерства государственных и частных бизнес-структур прикаспийских стран, международных финансовых институтов, инвестиционных фондов, раскрытия огромных транспортных, энергетических, производственных, торгово-логистических ресурсов и возможностей Каспия.

При этом Туркменистан нацелен на развитие полноценного экономического взаимодействия не только с соседними странами, но и с государствами, находящимися за пределами региона. Примером такого сотрудничества является работа над формированием трансконтинентальных транспортных коридоров, в частности, «Каспийское море – Черное море». Соответствующий документ об этом был подписан министрами иностранных дел Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии в марте 2019 года в Бухаресте.

В энергетической сфере Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность к продолжению взаимодействия с европейскими партнерами по осуществлению проекта Транскаспийского трубопровода. Идея его строительства, инициированная Туркменистаном, изначально рассматривалась нашей страной не просто как экономически и коммерчески обоснованный проект, но и в качестве ключевого условия обеспечения глобальной энергетической безопасности и устойчивости на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров энергоносителей.

Среди вышеперечисленных направлений сотрудничества особое место занимает экология Каспия, сохранение его уникального биоразнообразия. Не случайно, лейтмотивом Шестого Каспийского саммита стала проблематика охраны окружающей среды и экологической безопасности. Она сегодня выдвигается в разряд самых насущных и вызывающих объективную озабоченность.

Острейшей проблемой является уменьшение площади водного пространства Каспия. В настоящее время уровень моря близок к минимальным значениям за всё время инструментальных наблюдений. В последние 25 лет он снизился почти на 2 метра, что приводит к отступлению моря на значительные расстояния. Это особенно заметно в последние годы. Море ушло от прежних берегов на сотни метров. На севере Каспия эти цифры еще выше.

На сегодняшний день существует две основные концепции причины изменения уровня Каспийского моря: климатическая и геологическая, степень их воздействия является предметом научных исследований. Но до сих пор нет единого мнения о причинах изменения уровня Каспийского моря и поэтому нет возможности с уверенностью прогнозировать тенденции развития этого процесса.

Здесь хотелось бы сослаться на мнение многих специалистов, отмечающих, что климатические процессы, происходящие на территории Евразии, находятся в основном под влиянием Атлантики и Арктики, и определяют количество осадков и испарение в бассейне Каспийского моря.

При этом следует подчеркнуть, что в Каспийское море впадает около 130 рек, основной объем притока приходится на реки Волга (80 %), Урал, Терек, Кура, Сулак, Самур и реки иранского побережья. Главными факторами речного стока являются зимние осадки в бассейнах рек Волги и Урала.

Важно обратить внимание на тот факт, что зарегулирование стока рек влияет на изменение режима сезонного притока в море и, как следствие, на уровень Каспийского моря. Как известно, с 50-х годов прошлого века, после строительства крупных водохранилищ на некоторых реках, впадающих в Каспийское море, изменилось внутригодовое распределение стока воды.

По сведениям Координационного комитета по гидрометеорологии, Каспийского моря, в 2022 году скорость падения уровня моря по сравнению с 2021 годом увеличилась. В среднем этот показатель равен 20 см. Основной причиной этого стал пониженный сток реки Волги в 2022 году (212 куб. км в вершине дельты реки), который был существенно ниже нормы (238 куб. км). В связи с прогнозируемой низкой водностью реки Волга, в 2023 году ожидается дальнейшее снижение уровня Каспийского моря.

Одновременно, в некоторых местах допускается бесконтрольное использование морской воды путем ее опреснения в больших объемах для хозяйственных нужд. Всё вышеперечисленное вызывает серьезные опасения.

В этой связи остро встает необходимость усилить научное сотрудничество в изучении водного баланса и определения причин колебаний уровня Каспийского моря с целью его прогнозирования, что имеет большое значение как для сохранения экосистемы Каспийского моря, так и для экономик прибрежных регионов прикаспийских государств.

Колебание уровня моря влечет за собой изменение биологического разнообразия. Отмечаются случаи массового мора морских млекопитающих, птиц и рыб.

Так, в 1997, 2000 и 2022 годах наблюдалась массовая гибель каспийского тюленя.

Каспийское море расположено в районе пересечения нескольких путей миграции перелетных птиц, что обуславливает возможность передачи ими различных патогенов.

Изучение данного вопроса также должно стать предметом совместных исследований научных организаций прикаспийских государств, с привлечением, при необходимости, международных структур.

Обеспокоенность экологической ситуацией на Каспии определяет позицию Туркменистана, исходящего из необходимости значительно активизировать и конкретизировать международное сотрудничество в сфере экологии.

Здесь своим главным партнером видим Организацию Объединенных Наций в лице ее специализированных органов и институтов.

Заявляя о своих приоритетных позициях на предстоящей 78-й сессии Генеральной Ассамблеи, Туркменистан предложил создать «Каспийскую экологическую инициативу», которая призвана стать международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биологических ресурсов, решением целого ряда назревших экологических проблем.

Уважаемые участники,

Туркменистан убежден, что сегодня главной задачей является максимальное задействование созданных механизмов сотрудничества на Каспии, отраженных в первую очередь, в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Ключевая роль в координации этой работы возложена на внешнеполитические ведомства прикаспийских государств. Откровенно говоря, за пять лет, прошедших с момента принятия Конвенции, мы не можем констатировать здесь заметные результаты. Такую ситуацию нужно менять, используя имеющиеся возможности и форматы. Важнейшие договоренности, достигнутые Главами государств, должны быть полностью реализованы.

Хотел бы проинформировать в этой связи, что в нынешнем году по инициативе Российской Федерации планировалось проведение Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств. Туркменистан своевременно позитивно отреагировал на эту инициативу, всецело поддержал ее. К сожалению, Совещание до сих пор не состоялось. Надеемся, что до конца года оно будет проведено.

Считаем необходимым рассмотреть на вышеуказанной встрече, в первую очередь, вопросы, связанные с практическим осуществлением положений Конвенции о правовом статусе Каспия и остальных пятисторонних документов, принятых прикаспийскими странами.

Кроме того, полагаем нужным определить площадку для выработки мер, направленных на оздоровление экологической обстановки на Каспийском море.

Уважаемые участники,

Туркменистан конкретными делами демонстрирует свою твердую приверженность дружбе и сотрудничеству на Каспии, превращению этого региона в один из важнейших центров взаимовыгодного экономического развития Евразии, свободного от политических потрясений, экологических рисков, место для широкого конструктивного партнерства по целому ряду направлений, имеющих глобальное значение.

Поэтому необходимость объединения усилий стран региона, их тесного взаимодействия с международными организациями на основе осознания общности и неразрывности главных целей и задач, выглядит сегодня особенно актуальной.

Широкое, многопрофильное международное сотрудничество на Каспии – это объединяющий фактор, объективно отражающий потребности всех его участников. В этом смысле у прикаспийских государств, международных партнеров обширное поле для совместной работы.

Наша страна готова к ней, используя накопленный мировой опыт, вековые традиции добрососедства и взаимопонимания.

Поздравляю вас с Днем Каспийского моря.

Благодарю за внимание и желаю успешной работы.