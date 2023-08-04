Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с Президентом Таджикистана

04/08/2023

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4 августа 2023 года в Международном аэропорту Ашхабада Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в туркменскую столицу для участия в трехсторонней встрече в верхах.

Тепло поприветствовав высокого гостя на древней и гостеприимной туркменской земле, Герой-Аркадаг поблагодарил за принятое приглашение Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова посетить братский Туркменистан и выразил уверенность, что предстоящие в рамках этого визита переговоры на высшем уровне предоставят прекрасную возможность для обмена мнениями о перспективах развития трёхстороннего диалога – Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, расширения их взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и потенциал дальнейшего развития туркмено-таджикских отношений с учётом приоритетов социально-экономического развития двух государств.