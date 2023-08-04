Состоялись переговоры Президентов Туркменистана и Узбекистана

04/08/2023

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4 августа 2023 года в столичном отеле «Аркадаг» Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в Ашхабад для участия в трехстороннем саммите.

Главы двух братских государств обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества по ряду актуальных направлений взаимодействия. Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

Президенты двух государств-соседей выразили уверенность, что предстоящий трехсторонний саммит глав Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана даст мощный импульс развитию регионального партнерства.