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Состоялись переговоры Президентов Туркменистана и Узбекистана

Состоялись переговоры Президентов Туркменистана и Узбекистана

04/08/2023

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4 августа 2023 года в столичном отеле «Аркадаг» Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в Ашхабад для участия в трехстороннем саммите.

Главы двух братских государств обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества по ряду актуальных направлений взаимодействия. Стороны также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес. 

Президенты двух государств-соседей выразили уверенность, что предстоящий трехсторонний саммит глав Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана даст мощный импульс развитию регионального партнерства.

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Состоялись переговоры Президентов Туркменистана и Узбекистана

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