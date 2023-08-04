Встреча Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Президентом Узбекистана

04/08/2023

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4 августа 2023 года в Международном аэропорту Ашхабада Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в туркменскую столицу для участия в трехстороннем саммите.

Герой-Аркадаг тепло поприветствовал высокого гостя на гостеприимной туркменской земле и поблагодарил за принятое приглашение Президента Сердара Бердымухамедова посетить братский Туркменистан. Глава высшего представительного органа народной власти Туркменистана выразил уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне предоставят прекрасную возможность для обмена мнениями о перспективах развития трёхстороннего партнерства – Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, расширения их взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В рамках встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах дальнейшего расширения туркмено-узбекских отношений с учётом имеющегося солидного потенциала и приоритетов социально-экономического развития двух стран.