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Состоялась встреча Президентов Туркменистана и Таджикистана

Состоялась встреча Президентов Туркменистана и Таджикистана

04/08/2023

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4 августа 2023 года в столичном отеле «Аркадаг» состоялись переговоры Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Ашхабад для участия в трехстороннем саммите.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества по ряду актуальных сфер взаимодействия, также рассмотрели ряд вопросов международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес.

Главы двух дружественных государств выразили уверенность, что предстоящая трехсторонняя встреча президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана будет способствовать развитию регионального партнерства.

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Состоялась встреча Президентов Туркменистана и Таджикистана

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