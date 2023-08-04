Состоялась встреча Президентов Туркменистана и Таджикистана

04/08/2023

34

4 августа 2023 года в столичном отеле «Аркадаг» состоялись переговоры Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Ашхабад для участия в трехстороннем саммите.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества по ряду актуальных сфер взаимодействия, также рассмотрели ряд вопросов международной и региональной политики, представляющих взаимный интерес.

Главы двух дружественных государств выразили уверенность, что предстоящая трехсторонняя встреча президентов Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана будет способствовать развитию регионального партнерства.