新型发电机实现低速可再生能源转换
创新并且机械简易，转子设计是低速动能应用发电的关键
当我们无法克服典型发电机和齿轮装置的局限性时，我们必须想出更好的解决方案”HONOLULU, HI, UNITED STATES, July 26, 2023/EINPresswire.com/ -- Wavr LLC 是一家专门从事可再生能源发电技术的公司，他们很自豪地推出其 Prime Movr 发电机的设计。这种创新的解决方案解决了小型机电能量采集器中常见的重大复杂性问题。 Prime Movr 发电机采用简单的双向永磁转子设计，无需齿轮装置，可处理各种输入速度和可变输入扭矩。
— Clyde Igarashi
最初Wavr 开发用于现有的波浪能转换器，现在设想 Prime Movr 发电机将支持在各种其他应用中收集低速机械能。这些应用可能包括人类步态、手摇曲柄机构及低速风和水流。很多小型能量收集器面临的挑战之一是驱动轴的速度常常太低而无法在铜绕组中产生大量电流。虽然可以采用变速箱来提高交流发电机的轴速度，但该解决方案通常会将启动扭矩要求提高到不切实际的水平。此外，该方案还引入了机械复杂性，通常不适合低功率能量收集应用。
Prime Movr 利用重力，采用创新的交流发电机设计，为移动磁场引入径向自由度。它可以在低速下更有效地将动能转化为电能，而不会出现通常与变速箱相关的机械复杂性或能源损失。 Prime Movr 的旋转轴垂直于重力场。这种设置有助于通过转子的旋转提升磁铁，随后使其沿着轨道滚动。这种运动进而产生动态磁场，其特征在于速度通常大于转子的旋转速度。
与传统交流发电机相比，Prime Movr 快速移动的径向磁铁会在相邻线圈内激发更高的感应电流。这种额外的自由度是发挥低速和变速机械动力转换潜力的关键催化剂。应用包括波浪运动和其他低速水流和风流。 Wavr LLC 创始人 Clyde Igarashi 评论道：“在优化波浪能转换器的过程中，我们测试了许多传统的旋转发电机。然而，我们努力克服齿轮使用产生的摩擦，这是达到所需转速所必需的。当我们无法克服典型发电机和齿轮装置的局限性时，我们必须想出更好的解决方案。”
除了开发 Prime Movr 发电机之外，Wavr LLC 还在开发动能转换器，以展示其低摩擦技术的潜力。发电机和动能转换器都可以在他们的官方网站上查阅：https://www.thewavr.com/
关于Wavr
2016年，Wavr的创始人Clyde Igarashi与公司顾问Victor Cheboxarov博士合作，成功获得了大型波浪能转换器概念的专利。这一创新概念能够将机械能共振转换为电能。尽管面临与此类大型项目相关的许多障碍，Cheboxarov 博士仍然致力于这项有前途的技术的持续研究和开发，以及他在俄罗斯的大学的其他项目。
Igarashi先生在 2022 年成立 Wavr LLC 的灵感源于与前夏威夷州州长 John Waihee（目前担任该公司顾问）的一次重要会面。 Waihee 州长建议 Wavr 团队将其专业知识集中在开发紧凑的模块化系统上，这些系统可以根据需要快速部署和扩展。他的建议来自于他在大型能源项目中的第一手经验，这些项目经常遇到技术方面以外的复杂问题。
自成立以来，Wavr 团队不断壮大，并坚定致力于实用且负担得起的可再生能源技术的快速开发。这种奉献源于他们应对气候变化带来的紧迫挑战的雄心，主要是通过减少对化石燃料满足能源需求的依赖。
夏威夷是美国第一个立法要求到 2045 年实现 100% 可再生能源发电的州，引领了该国的清洁能源转型。目前的进展超出了预期，夏威夷有望通过利用一系列成熟的风能和太阳能转换技术来实现这一雄心勃勃的目标。波浪能转换等尖端能源也正在取得进展。 Waihee顾问表示:“如果我们的技术能够增强夏威夷和世界各地其他可再生能源技术的功效，那将是一项伟大的成就。我们必须用尽所有可能的途径来寻求解决方案，引导我们走向可持续能源的未来，”。
Michelle Lee
Wavr LLC
info@thewavr.com
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