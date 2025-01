Langkah Menuju Masa Depan Lestari dengan Pemindahan Tenaga Tanpa Wayar

Demonstrasi Pemindahan Tenaga Tanpa Wayar menggunakan mentol lampu INFRGY pengasas bersama bekas Konsul Kehormat Malaysia Pembentangan di Universiti Kashmir, India

Meninjau Kembali Visi Nikola Tesla Tentang Pemindahan Tenaga Tanpa Wayar

Sistem ini menuai tenaga elektromagnetik dari persekitaran sambil menghantar tenaga tanpa wayar, membuktikan ia sebagai kaedah pemindahan kuasa yang sangat efisien” — Parvez Rishi

KUALA LUMPUR, MALAYSIA, January 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Visi hebat Nikola Tesla pada abad ke-19 mengenai dunia yang dikuasakan tanpa wayar kini menjadi kenyataan melalui teknologi terkini yang diperkenalkan oleh INFRGY LLC. Teknologi ini, yang didemonstrasikan pada November 2024 di Institut Teknologi, Universiti Kashmir, menunjukkan bagaimana tenaga boleh dihantar tanpa sambungan fizikal, sekali gus menjadikan gaya hidup tanpa wayar lebih praktikal dan efisien.Demonstrasi video bersama bekas Konsul Kehormat Malaysia: https://youtu.be/rZDETxhhZig Inspirasi Tesla dengan Sentuhan Teknologi ModenPada penghujung abad ke-19, Nikola Tesla membuktikan bahawa tenaga boleh dihantar tanpa wayar menggunakan pemancar dan penerima radio. Walaupun visinya tidak dapat direalisasikan pada zaman itu, INFRGY telah membangunkan teknologi ini menggunakan teknologi RF moden, menjadikannya lebih praktikal dan sesuai untuk kegunaan harian.Menurut Parvez Rishi, pengasas bersama INFRGY, “Sistem ini menuai tenaga elektromagnetik dari persekitaran sambil menghantar tenaga tanpa wayar, membuktikan ia sebagai kaedah pemindahan kuasa yang sangat efisien. Kami telah menunjukkan bahawa sejumlah kecil tenaga mampu menghidupkan pelbagai peranti.”Revolusi Teknologi untuk Gaya Hidup Tanpa WayarBerbanding pengecasan tanpa wayar tradisional yang memerlukan penempatan tepat, teknologi INFRGY membolehkan penghantaran tenaga jarak jauh tanpa halangan besar. Dengan teknologi RF, tenaga boleh dihantar secara lebih fleksibel dan tidak memerlukan garis pandang terus seperti teknologi gelombang mikro atau inframerah.Teknologi ini juga mendukung usaha global untuk mengurangkan pergantungan kepada kabel, sekali gus mencipta ekosistem teknologi yang lebih bersih dan mesra alam.Dari Makmal ke Dunia NyataProjek ini bermula di Pusat Inovasi, Inkubasi dan Keusahawanan di Universiti Kashmir, Kampus Zakura. Dengan sokongan penasihat seperti John Waihee, bekas Gabenor Hawaii, dan juga bekas Konsul Kehormat Malaysia, teknologi ini diyakini mampu menjembatani bidang pengecasan tanpa wayar dan tenaga lestari.“Kami berharap dapat terus mengembangkan teknologi ini agar ia dapat digunakan secara meluas, menggabungkan pengecasan tanpa wayar dengan tenaga boleh diperbaharui,” kata Waihee.Masa Depan Teknologi Tanpa WayarDengan pertumbuhan dalam penggunaan teknologi tanpa wayar seperti Wi-Fi dan telefon pintar, inovasi ini menawarkan penyelesaian yang sangat relevan kepada gaya hidup moden. Selain itu, ia mencerminkan komitmen kepada teknologi hijau yang lebih efisien dan lestari.Tentang INFRGY: Prototip INFRGY menangkap isyarat frekuensi radio yang dipancarkan oleh pemancar, serta isyarat elektromagnet yang dituai dari persekitaran, dan menukar tenaga RF yang ditangkap menjadi arus DC yang boleh digunakan. Arus ini kemudian boleh ditukar kepada AC. Tenaga yang dihasilkan mungkin berwayar, tanpa wayar, atau kombinasi kedua-duanya. Dengan menggunakan kombinasi diod, kapasitor, dan komponen lain yang sedang dalam proses paten, peranti INFRGY dapat memindahkan tenaga dengan cekap tanpa sebarang kehilangan - malah meningkatkan output tenaga dengan penambahan tenaga yang dituai.

Demonstrasi bersama bekas Konsul Kehormat Malaysia

