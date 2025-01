INFRGY Verkent de Nederlandse Markt voor Draadloze Energie-Innovatie

Handheld radio die lichten van stroom voorziet INFRGY medeoprichter met de voormalige gouverneur van Hawaï Demonstratie aan de Universiteit van Kasjmir

Banbrekende RF-technologie sluit aan bij de Nederlandse ambities voor duurzame en slimme energietoepassingen

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, January 30, 2025 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC, een pionier op het gebied van draadloze energieopwekking, onderzoekt actief de mogelijkheden om zijn baanbrekende technologie op de Nederlandse markt te introduceren. Met Nederland als koploper in duurzaamheid en slimme stadsontwikkeling biedt INFRGY’s technologie, die omgevingsradiofrequenties (RF) omzet in bruikbare elektriciteit, een revolutionaire kans voor de energiesector.De ambitieuze doelstellingen van de Nederlandse overheid om CO₂-uitstoot te verminderen en groene technologieën te omarmen, maken het land een ideale markt voor INFRGY’s draadloze energieoplossingen. Van slimme woningen en stedelijke IoT-netwerken tot hernieuwbare energienetwerken – de technologie van INFRGY kan de manier waarop energie wordt gedistribueerd en gebruikt, fundamenteel veranderen.Parvez Rishi, medeoprichter van INFRGY, ziet veel potentieel: “Nederland is een innovatiecentrum voor schone energie en slimme infrastructuur. Onze technologie sluit perfect aan bij de inspanningen van het land om duurzame en gedecentraliseerde energieoplossingen te ontwikkelen.”In tegenstelling tot traditionele draadloze oplaadmethoden, die afhankelijk zijn van direct contact of uitlijning, maakt INFRGY’s technologie naadloze energieoverdracht mogelijk, zelfs door obstakels heen. Dit stelt meerdere apparaten in staat om tegelijkertijd stroom te ontvangen. Deze eigenschap is bijzonder waardevol voor sectoren als logistiek, transport, consumentenelektronica en medische apparatuur.Met een sterke focus op duurzame stedelijke ontwikkeling integreren Nederlandse steden zoals Amsterdam en Rotterdam steeds meer slimme technologieën in hun infrastructuur. INFRGY’s draadloze energieoplossingen kunnen deze transitie ondersteunen door energie-efficiënte systemen mogelijk te maken in openbare ruimten, slimme transportsystemen en industriële automatisering. Daarnaast kan de technologie worden toegepast bij offshore windparken om de efficiëntie te verhogen en onderhoudskosten te verlagen.INFRGY zoekt actief samenwerkingen met Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten en energiebedrijven om de technologie verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dankzij Nederland’s sterke onderzoeks- en innovatiesector biedt het land een ideale omgeving voor pilotprojecten en grootschalige testen van draadloze energieoplossingen.“We geloven dat samenwerking met Nederlandse experts de adoptie van draadloze energieopwekking in Europa zal versnellen,” zegt Rishi. “Door samen te werken, kunnen we de grenzen van schone energie-innovatie verleggen en duurzamere stroomoplossingen creëren.”Met de groeiende Nederlandse investeringen in hernieuwbare energie en 5G-gestuurde slimme netwerken, wil INFRGY bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het land.Terwijl INFRGY uitbreidt naar Europa, fungeert Nederland als een strategisch toegangspunt dankzij een bloeiend ecosysteem voor innovatieve, schone energieoplossingen.

Video: Demonstratie van draadloze stroomoverdracht

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.