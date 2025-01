Revolutionerande trådlös energi: Hur INFRGY:s innovation ligger i linje med Sveriges elektrifieringsmål

Portabel radio drivande ledljus Demonstration på Kashmir universitet INFRGY delägare med tidigare Hawaii guvernör

Nyttja radiofrekvenser för hållbar energi

Sveriges position som föregångare inom hållbar teknologi gör landet till en idealisk plats för att utforska praktiska tillämpningar av denna innovation” — Parvez Rishi

HONOLULU, HI, UNITED STATES, January 29, 2025 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC driver utvecklingen av trådlös energiöverföring genom ett samarbete med University of Kashmirs Institute of Technology. Tillsammans med professor Rouf Ul Alam Bhat utvecklar de avancerade system för långdistans och högkapacitets trådlös energiutvinning och kraftöverföring. Denna teknik omvandlar omgivande radiofrekvenser (RF) till användbar elektricitet, vilket eliminerar behovet av fysisk laddningsinfrastruktur.Filmklipp: https://youtu.be/rZDETxhhZig För ett land som Sverige, som ligger i framkant inom hållbarhet och elektrifiering, kan denna teknologi innebära en betydande förändring. Genom att möjliggöra trådlös kraftöverföring erbjuder INFRGY en innovativ lösning för företag, smarta städer och industriella tillämpningar.Ett steg mot energifrihet och ökad flexibilitetSveriges omställning till förnybar energi och digitalisering skapar ett växande behov av smarta och effektiva energilösningar. INFRGY:s RF-baserade system erbjuder en icke-invasiv, skalbar och anpassningsbar metod för trådlös energiöverföring – utan krav på direkt siktlinje eller fysisk justering.Denna tekniska innovation eliminerar många av de begränsningar som konventionella trådlösa kraftlösningar har, såsom laser- eller infrarödbaserad överföring, vilka ofta kräver exakta positioneringar och är känsliga för hinder. INFRGY:s RF-teknologi möjliggör kontinuerlig energiförsörjning till flera enheter, även i dynamiska miljöer.Nya möjligheter för svenska företag och smart infrastrukturINFRGY:s medgrundare, Parvez Rishi, ser tekniken som nästa steg i utvecklingen av trådlös energi och kommenterar:"Radiofrekvenser driver redan många aspekter av det moderna samhället, från kommunikationsnätverk till sändningsteknik. Att utvidga detta till trådlös energiöverföring är en logisk utveckling. Vår teknologi är energieffektiv, skalbar och flexibel – utan de begränsningar som följer med kabelbunden infrastruktur."För Sverige, där industrier redan satsar på smarta energilösningar, kan denna innovation skapa värde inom flera sektorer:• Smarta städer och IoT – Trådlös strömförsörjning till sensorer, uppkopplad infrastruktur och industriell automation utan kablar.• Konsumentelektronik – Laddning av smartphones, surfplattor och wearables utan sladdar eller laddningsplattor.• Logistik och mobilitet – Kontinuerlig strömförsörjning till spårningssystem, drönare och elektriska transportlösningar.• Hållbarhet och energieffektivitet – Stödjer Sveriges ambition att minska energispill genom rena och skalbara lösningar.En strategisk möjlighet för samarbete i SverigeSom en del av sin globala expansion söker INFRGY partnerskap i Sverige och Europa med företag som vill vara ledande inom nästa generations energilösningar."Vi befinner oss i en avgörande fas av utvecklingen inom trådlös energi," säger Rishi. "Sveriges position som föregångare inom hållbar teknologi gör landet till en idealisk plats för att utforska praktiska tillämpningar av denna innovation. Vi söker aktivt samarbeten med företag, forskningsinstitut och teknologipionjärer som ser potentialen i RF-baserad trådlös kraftöverföring."Det utökade samarbetet med University of Kashmir är bara början. När tekniken närmar sig kommersialisering är INFRGY fast beslutet att arbeta med framåtblickande svenska företag för att påskynda adoptionen av trådlös energi.Banbrytande teknik för framtidens energiTeknologin utvecklades ursprungligen vid University of Kashmirs Centre for Innovation, Incubation, and Entrepreneurship och har nu blivit en global satsning. Idag fokuserar INFRGY på att vidareutveckla forskningen, optimera kommersiella tillämpningar och skapa strategiska samarbeten i Europa, Asien och andra marknader.Med Sveriges starka fokus på ren energi, smart infrastruktur och digital transformation kan trådlös energi bli nästa stora steg i elektrifieringsresan.Tack vare INFRGY:s skalbara RF-teknologi kan den framtiden vara närmare än vi tror.

