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2023 年 7 月 (Chinese)

2020年，网飞（Netflix）发行了一部由妮可·纽纳姆（Nicole Newnham）和吉姆·莱布雷希特（Jim LeBrecht)）导演、编剧并共同制作的纪录片，内容关于纽约卡茨基尔区的一场为残障人士举办的夏令营。营员们在残障人士权利运动中发挥了领作用，并最终推动了1990年《美国残疾人法》的颁布。这部获奖纪录片传递出一则普遍的信息：受到启发的年轻人可以领导激进的运动，为世界带来改变。

杰德营地成立于1951年，面向有身心障碍的儿童、青少年和成年人，为各类残障人士提供滋养身心的社团。在20世纪60年代和20世纪70年代，营地深受60年代反主流文化和嬉皮士价值观的影响。营地的营员和辅导员得以设想一个不排斥残障人士的世界。健全的工作人员能够理解残障人士的挣扎，这导致“杰德人”在政治上活跃起来。比如，一些营员加入了加利福尼亚州伯克利的独立生活中心。该中心支持残障人士获得独立、自主、有尊严的状态，独立生活的概念由此成为残障人士权利运动的基石。尽管营地项目很成功，但它还是在1977年因财务困难而关闭。1980年，它在纽约的罗克希尔重新开营，然后于2009年永久关闭。

在我们庆祝残障人士权利运动33周年之际，应该重到青年在运动中的力量。青年运动已经成为现代社会的一个显著特征，使他们有机会发出更响亮的声音从而被人听见，尤其是在数字空间中。以下是几位残障人士权利活动家，他们能够在数字空间中围绕身心残障、能力歧视和开放性展开对话：妮可·帕里什（@SoundOfTheForest ），一位狂热的虫子爱好者，她分享了她成年后罹患自闭症的经历;伊玛尼·巴巴林（@Crutches_And_Spice），活动家和传播专家，她讨论了数字空间中的种族主义和能力歧视；哈本·吉尔玛（@HabenGirma），一位聋人人权律师，她分享了她为争取包容和开放而奋斗的经历。

现在，一起为残障人士争取权利是必要的，因为一个人总会在生命中的某个时刻遭遇暂时的或永久的身心障碍。确保超越物理便利之上的开放性应该是重中之重，因为这将使每个人受益，无论他们目前的身心状况如何。同样也务必要记住，如果您在区内居住、工作或拜访，身心残障人士在四个执法领域都是受到保护，这四个领域包括教育机构、就业、住房，以及公共住宿和政府服务。如果您或您认识的人感到被歧视，您可以访问我们的网站了解如何投诉：ohr.dc.gov。

 

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