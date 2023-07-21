Soarits PR喜获大马企业界权威奖项LICTA 2022的媒体公关感谢证书
EINPresswire.com/ -- 备受瞩目的第五届LICTA国际商业巨擘奖（LICTA 2022）于2023年7月16日盛大举行。在这场盛会上，著名品牌公关机构Soarits PR荣获LICTA颁发的媒体公关感谢证书。这一殊荣充分肯定了Soarits PR多年来卓越品牌公关能力和专业媒体资源管理，为企业塑造卓越形象所作出的杰出贡献。
作为品牌公关领域的引领者，Soarits PR凭借卓越的品牌公关能力和丰富的媒体资源，在激烈的竞争中脱颖而出，并荣获了LICTA颁发的媒体公关感谢证书。这一殊荣是对Soarits PR团队辛勤努力和专业实力的高度认可，也是对其为客户打造卓越品牌形象所付出真心努力的褒奖。
作为本次活动的品牌公关合作夥伴，Soarits PR将为所有获奖者提供价值高达10万令吉的新闻稿发布套餐。Soarits PR以其卓越的品牌公关能力和丰富的媒体资源而广受赞誉。值得一提的是，他们旗下UniteStar.Media是一个汇聚了10万个媒体资源的平台，提供一站式的新闻发布服务。通过UniteStar.Media，获奖者将获得更广泛的宣传和曝光机会，进一步展现其卓越成就。
Soarits PR创始人Isabella女士代表团队出席颁奖典礼，在接受采访时表示：“我们对获得LICTA 所授予的媒体公关感谢证书感到无比自豪。这份荣誉将进一步激励我们，不断为客户提供卓越的品牌公关服务，将他们的成功故事传递给更广大的受众。”
Soarits PR将持续秉承专业和创新的理念，致力于帮助客户打造更加卓越的品牌形象，助力他们在竞争激烈的市场中脱颖而出，取得更大的商业成就。
Zi Ying
作为品牌公关领域的引领者，Soarits PR凭借卓越的品牌公关能力和丰富的媒体资源，在激烈的竞争中脱颖而出，并荣获了LICTA颁发的媒体公关感谢证书。这一殊荣是对Soarits PR团队辛勤努力和专业实力的高度认可，也是对其为客户打造卓越品牌形象所付出真心努力的褒奖。
作为本次活动的品牌公关合作夥伴，Soarits PR将为所有获奖者提供价值高达10万令吉的新闻稿发布套餐。Soarits PR以其卓越的品牌公关能力和丰富的媒体资源而广受赞誉。值得一提的是，他们旗下UniteStar.Media是一个汇聚了10万个媒体资源的平台，提供一站式的新闻发布服务。通过UniteStar.Media，获奖者将获得更广泛的宣传和曝光机会，进一步展现其卓越成就。
Soarits PR创始人Isabella女士代表团队出席颁奖典礼，在接受采访时表示：“我们对获得LICTA 所授予的媒体公关感谢证书感到无比自豪。这份荣誉将进一步激励我们，不断为客户提供卓越的品牌公关服务，将他们的成功故事传递给更广大的受众。”
Soarits PR将持续秉承专业和创新的理念，致力于帮助客户打造更加卓越的品牌形象，助力他们在竞争激烈的市场中脱颖而出，取得更大的商业成就。
Zi Ying
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