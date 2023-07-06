يين يي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي آي، يدافع عن مشاركة التكنولوجيا العالمية

شنتشن, الصين, July 6, 2023/ EINPresswire.com / -- خلال حديثه في حلقة نقاشية في مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر، الذي عُقد مؤخرًا في الرياض، المملكة العربية السعودية، أكد الدكتور يين يي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي جي آي، على أهمية إتاحة التطورات التكنولوجية للجميع من خلال المشاركة العلمية لصالح البشرية.وقال: "يجب إتاحة أحدث التقنيات التكنولوجية في متناول الجميع، ويجب تسهيل الوصول إليها، بعدالة للجميع".أدت جائحة كورونا إلى ضرورة تعاون العالم معًا لتبادل التكنولوجيا والمعلومات لحل مشكلة صحية حرجة. قال الدكتور يين: "إذا لم نشارك التكنولوجيا خلال الوباء، وطبقّناها في مجال الصحة العامة، بداية من اللقاحات، وحتى مجموعات الأجهزة الوريدية والتنفسية، فإن الفيروس سيجتاح العالم بالتأكيد".وقد عزّز هذا الإيمان بمشاركة الحلول، حتى يتمكن المزيد من الناس من الاستفادة منها، جهود مجموعة بي جي آي خلال العقدين الماضيين لخفض تكلفة التكنولوجيا من خلال الابتكار، مع تطبيق ما وصلت إليه من حلول على أصعب قضايا الرعاية الصحية في العالم.بداية من مرض السارس وحتى كورونا، كانت مجموعة بي جي آي رائدة في مكافحة الأمراض المُعدية وكونها المستجيب الأول لقضايا الصحة العالمية. فخلال جائحة كورونا، استفادت بي جي آي من جميع الأبحاث والاكتشافات العلمية والصحية العامة التي تم التوصل إليها على مدار العشرين عامًا الماضية، وعملت عن كثب جنبًا إلى جنب مع المجتمعات في جميع أنحاء العالم لمكافحة الأمراض المعدية.كانت بي جي آ ، من بين أوائل الشركات في العالم التي تنتج تحليل بي سي آر المستخدم للكشف عن الفيروس، حيث أٌستُخدِم التحليل في 14 يناير 2020 جنباً إلى جنب مع الشهادات والتراخيص التي فُرضت في 14 دولة وإقليم جغرافي، ومن بينها إقرار منظمة الصحة العالمية باستخدام التحليل في حالات الطوارئ، تم توزيع مجموعات تحليل بي سي آر على أكثر من 180 دولة بعد ذلك، وكان بعضها في صورة تبرعات من خلال مؤسسات مختلفة.كان التحليل مجرد جزء من حلول بي جي آي لاكتشاف الفيروس. طورت بي جي آي أيضًا مختبرات هوو يان، وهي مختبرات سريعة التجميع، من هيكل قابلة للنفخ من المستوى 2 وكانت للكشف عن الأحماض النووية. تم نشر أكثر من مائة مختبر من هذا النوع في أكثر من 30 دولة حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية حيث أشار الدكتور يين إلى أنه تم بناء خمس مختبرات هوو يان، وتم نشر 500 فني للمساعدة في هذه المختبرات وأخذ أكثر من 18 مليون عينة.تتمتع هذه المختبرات بميزة تتمثل في إمكانية إعادة توظيفها لأغراض الكشف عن أمراض الصحة العامة وفحصها وذلك بعد فترة الوباء. قال الدكتور يين: "الآن نجري الترقية بعد أن كانت لتحاليل بي سي آر فقط أصبحت تُجري التحاليل الوراثية والاختبارات الجينية وتحاليل مكونات الخلية". هذا يمثل التطور والذي أطلق عليه الدكتور يين "طب الأربعة بي". حيث تشير الحروف إلى التنبؤ وتوخي الحذر والتخصص والمشاركة.تحدث معالي الدكتور هشام الجادحي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)، في المملكة العربية السعودية، عن نجاح العمل مع مجموعة بي جي آي بالإضافة إلى الجودة العالية لمنتجات بي حي آي. ووافق على أن "المستقبل يتجه نحو التكنولوجيا الحيوية. حيث يُستخدم العلاج الجيني، مع التوجه إلى التقنية الطبية، واستخدام التكنولوجيا، واستخدام الذكاء الاصطناعي ... هذا هو المستقبل." لا يمكننا الذهاب بمفردنا في الطريق إلى هذا المستقبل، نحن بحاجة إلى التعاون والعمل معاً. أعتقد أن الصيت تملك نقاط قوة هائلة وكذلك الدول العربية، إذا جمعناها جميعًا، فسنكون قادرين على تحقيق ما نتطلع إليه ".لن يكون أي من هذا ممكنًا، لولا القفزات الهائلة التي حدثت في مجال التكنولوجيا الحيوية في القرن الحادي والعشرين والتي خفّضت تكلفة تسلسل الجينوم البشري من 3.8 مليار دولار أمريكي، كتكلفة لمشروع الجينوم البشري، إلى أقل من 100 دولار أمريكي، اليوم.لطالما كانت مجموعة بي جي آي رائدة في تطوير التكنولوجيا، حيث يوفر أحدث وأقوى إصدار منها، ستيريو سيك، دقة بمقياس نانوي مع نطاق واسع من الرؤية، وهي قادرة على تحديد نوع وموقع الخلايا بالنسبة لموقع ونوع خلايا أخرى، من ثم يكونوا قادرين على رؤية كيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض بمرور الوقت. تساعد هذه التقنية العلماء على فهم البيئات الخلوية الدقيقة والتكوين العضوي وفهم الأمراض بشكل أفضل مثل مرض باركنسون والزهايمر.حظت تقنية ستيريو سيك من بي جي آي على اهتمامًا علميًا عالميًا. حيث شكّل أكثر من 270 عالمًا من 35 دولة، اتحاد "دراسة المكونات الخلوية في الفضاء الزمكاني" SpatioTemporal Omics للتركيز على التطبيق الواسع للنطاق المكاني الزماني في علوم الحياة.لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات، وقد أوصل الدكتور يين هذه النقطة إلى جمهور المؤتمر من خلال مقارنة: "بضرب مثال بالإنترنت، حيث يمكن لـ 60٪ من الأشخاص الحصول عليه والاشتراك فيه، بينما يمكن لـ 0.03% من الأشخاص معرفة بياناتهم الجينية". فلا يوجد في وقتنا الراهن بيانات كافية للتكنولوجيا الحيوية مقارنة بالتقنيات الأخرى.تؤمن مجموعة بي جي آي اعتقادًا راسخًا أنه لا يمكن للبشرية الاستفادة إلا من خلال زيادة مشاركة التكنولوجيا والمعلومات لأن هذا يمكن أن يساعد الأطباء على فهم الأمراض والسمات السكانية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض. باستخدام هذه المعلومات، يمكن تحديد منظومة المسبب المرضي والذي يؤدي فيما بعد إلى اكتشاف العلاج الممكن أو الدقة أكثر في التقنية الطبية.لهذا السبب تعتقد مجموعة بي جي آي أن قوة دراسة المكونات الداخلية للخلية وأنها يجب ان تكون ملك للجميع ويجب مشاركتها على نطاق واسع. "علم دراسة الخلايا حق للجميع"!