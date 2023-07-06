تعلن دكتو (DUTCO) واكسيليو (X-ELIO) عن تأسيس شركة عالمية باسم اكسنور (X-NOOR)

X-NOOR DUTCO X-ELIO JOINT VENTURE

اكسنور (X-NOOR) لتمويل وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

DUBAI, UAE, July 6, 2023/EINPresswire.com/ --

● تهدف X-NOOR إلى ترسيخ مكانتها كمطور رئيسي لتكنولوجيات الطاقة الشمسية المستدامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق أهداف الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ستقوم X-NOORبالتركيز على ابرام تحالفات مع الشركات التي تعمل في المجالي الصناعي والتجاري للحدّ من انبعاثات الكربون التي تصدر نتيجة مزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية، وتقليل الانبعاثات الأخرى، وخفض تكاليف استهلاك الطاقة.

● وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة "X-NOOR" كمطور رئيسي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة وذلك من خلال تسخير خبرات وقدرات وموارد دتكو واكسيليو معاً.

أعلنت مجموعة دتكو (DUTCO) ، وهي مجموعة شركات رائدة تعمل في مجال البنية التحتية والطاقة والبناء والانشاءات وتتمتع بخبرة إقليمية واسعة عن ابرام شراكة مع اكسيليو (X-ELIO) وهي شركة عالمية رائدة تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث قامت دتكو واكسيليو بتأسيس شركة "X-NOOR".

وتشكّل شركة X-NOOR علامة فارقة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجمع X-NOOR بين خبرات دتكو واكسيليو بما يؤهلها لقيادة أعمال تطوير وبناء وتشغيل وإدارة مشاريع الطاقة الشمسية ذات المستوى العالمي في المنطقة. ومن خلال تأسيس مقرات إقليمية لها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لخدمة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تعتزم الشركة على تطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية المتنوعة، بما في ذلك أنظمة توليد الطاقة الجديدة والمتجددة المتصلة بالشبكة وتلك غير المتصلة بالشبكة للمرافق الصناعية والتجارية، فضلاً عن تطوير محطات الطاقة الشمسية ومشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر. وستسمح اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة بخفض تكاليف استهلاك الطاقة بشكل فوري، مع تقليل الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل.

وقد رسخت مجموعة دتكو (DUTCO) مكانتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على مر السنين، حيث قامت بتنفيذ مشاريع بالغة الأهمية في مجال البنية التحتية والبناء والانشاءات وساهمت في تحقيق النمو والتطوير في المنطقة. وعن اكسيليو (X-ELIO) فهي بدورها من أكبر الشركات الرائدة عالميًا المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث قامت اكسيليو بتطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية العالمية الضخمة الناجحة وذلك من خلال استخدام تكنولوجيات فريدة وأثبتت خبرتها في مجال تطوير وإدارة محطات الطاقة الشمسية الضخمة.

وأضاف نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة DUTCO: "لا شك أن هذه الشراكة تشكّل نقطة فارقة في تاريخ المجموعة. وبصفتنا مجموعة رائدة في مجال البنية التحتية والطاقة والبناء والانشاءات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع اكسيليو X-ELIO بصفتها شركة عالمية ورائدة في مجال الطاقة المتجددة. ونحن على ثقة من أن X-NOOR ستساهم في تحقيق أهداف الطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة وخلق مستقبل أفضل لمواطنيها".

وقد أشار لويس نوغيرا، الرئيس التنفيذي لشركة X-ELIO: "يسعدنا أن نتحالف مع مجموعة دتكو DUTCO، الشريكة المتميزة التي لديها حضور راسخ وتاريخ حافل في منطقة مجلس دول التعاون الخليجي. إن تأسيس شركة X-NOOR والبدء في هذا المشروع الرائد يشكّل علامة فارقة لشركة X-ELIO. وفي ضوء التحولات العالمية السريعة في مجال الطاقة، تعتزم دتكو واكسيليو أن تصبح X-NOOR من الشركات الرائدة والمؤثرة في مجال الطاقة".

الشراكة بين X-ELIO و DUTCO تجمع بين الخبرة المحلية والعالمية مما يخلق تآزرًا من شأنه تسريع تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع www.x-noor.com.

نبذة عن مجموعة DUTCO

تأسست الشركة عام 1947، ويرتبط تاريخ نمو مجموعة شركات DUTCO ارتباطًا وثيقاً بتاريخ دبي نفسها، حيث أصبحت المجموعة حالياً تضم العديد من الشركات التي تعمل في مجالات متعددة ومختلفة مثل البنية التحتية والانشاءات ، أحدث أنظمة الاتصالات، الفنادق والضيافة ذات المستوى العالمي من فئة 5 نجوم. DUTCO Cleantech هي القسم المتخصص بالمجموعة في العمل بمشاريع الطاقة المتجددة، ولديه العديد من الخبرات في مجال الطاقة الشمسية.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على موقع www.dutco.com

DUTCO على LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dutco-group

نبذة عن X-ELIO

تتميّز X-ELIO بكونها شركة متخصصة في تطوير وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة وتملك مكانة راسخة في مختلف أنحاء العالم في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية واليابان وأستراليا. اكسيليو لديها خبرة تصل إلى 18 عامًا في مجال بناء محطات توليد للطاقة بقدرة تفوق 2.8 جيجا وات، وتتميّز بكونها شركة رائدة عالميًا في مجال تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة بما يساهم في الحد من الغازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقع www.X-ELIO.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/x-elio

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جهات الاتصال الصحفية:

X-ELIO Corporate Communications

Isabel Ruiz

E: press@x-elio.com

T: +34 696 37 32 29

DUTCO Corporate Communications

Andrew Gibb

E: andrew.gibb@dutco.com