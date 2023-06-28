أعلنت شركة Palit عن إطلاق سلسلة GeForce RTX ™ 4060 Dual و StormX
أعلنت شركةEINPresswire.com/ -- أعلنت شركة Palit عن إطلاق سلسلة GeForce RTX ™ 4060 Dual و StormX
يسر شركة Palit، الشركة الرائدة في تصنيع بطاقات الرسوم، أن تعلن عن إطلاق سلسلة GeForce RTX™ 4060 Dual وStormX Series. مدعومة بمعالجات 3072 CUDA، وبذاكرة 8 جيجابايت من GDDR6 DRAM، توفر سلسلة GeForce RTX ™ 4060 أداءً استثنائيًا للألعاب والمهام الإبداعية.
سلسلة GeForce RTX™ 4060 مصممة لتقديم أداء مذهل للاعبين والمبدعين من ذور المهام الضخمة بدقة 1080 بكسل بمعدل 100 إطار في الثانية باستخدام Ray Tracing وDLSS 3. تعكس سلسلة منتجات GeForce RTX™ 4060 جميع التحسينات التي أدخلت على بنية NVIDIA Ada Lovelace - بما في ذلك إخراج DLSS 3 العصبي وتقنيات تتبع الأشعة من الجيل الثالث بمعدلات عرض عالية وجيل ثامن من NVIDIA Encoder (NVENC) مع ترميز AV1.
سلسة GeForce RTX™ 4060 Dual
مراوح مزدوجة كلاسيكية لتبريد لا مثيل له
يأتي جهاز Palit GeForce RTX™ 4060 Dual مصحوبًا بمراوح كبيرة مقاس 95 مم وفتحات ذهبية على اللوحة الخلفية للحصول على تبريد رائع وأداء صوتي منقطع النظير، مما يضمن للاعبين والمبدعين دفع حدود أجهزتهم إلى مستويات غير مسبوقة مع عدم التضحية بأي شيئ. الطراز مزين بلمسة نهائية سوداء أنيقة ولمسة من الإضاءة على الغطاء الجانبي، مما يخلق أجواء آسرة بصريًا تعزز المظهر الجمالي العام لأجهزة الكمبيوتر.
: الآن يمكن تخصيص بطاقة الرسومات
بناءً على نجاح مشروع صانع GamingPro تفخر Palit بتقديم دعم للتخصيص على سلسلة Palit GeForce RTX 4060 Dual. يمكن للمستخدمين تنزيل الملفات ثلاثية الأبعاد للغطاء المزدوج / اللوحة الخلفية من موقع صانع Palit لإعطاء لمسات نهائية أو إنشاء عناصر إضافية. بالإرفاق البسيط لغطاء مطبوع ثلاثي الأبعاد للغطاء يمكن للمستخدمين تحويل بطاقة الرسومات إلى تحفة فنية فريدة تعكس تفردهم وإبداعهم.
● GeForce RTX™ 4060 8GB Dual OC | GeForce RTX™ 4060 8GB Dual
سلسلة GeForce RTX™ 4060 StormX
خيار مروحة واحدة لمحطة الطاقة Mini-ITX
سلسلة Palit GeForce RTX™ 4060 StormX مصممة خصيصًا لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المدمجة الحجم، وتتميز بتصميم صغير ولكنه قوي لمروحة واحدة. مع حجم اللوحة يبلغ طوله 170 مم فقط فإن بطاقات الرسوم StormX مدعومة بتقنية Mini-ITX، مما يجعلها مثالية للاعبين والمبدعين المهتمين بألعاب الفضاء.
تتميز سلسلة Palit GeForce RTX™ 4060 StormX بكفاءتها الرائعة، حيث تتميز بلوحة ذات استهلاك طاقة منخفض يبلغ 115 وات فقط. تضمن ميزة توفير الطاقة المذهلة هذه الأداء الأمثل دون التضحية باستهلاك الطاقة.
● GeForce RTX™ 4060 8GB StormX
حول Palit
تأسست شركة Palit Microsystems Ltd عام 1988، وهي معروفة بتصنيع منتجات إلكترونية ثابتة وممتازة ومبتكرة. باعتبارها واحدة من أفضل الشركات المصنعة لمكونات أجهزة الكمبيوتر تواصل Palit تقديم بطاقات رسومات من أعلى إلى أسفل بجودة مستقرة وممتازة في جميع أنحاء العالم. من خلال وحدة التشغيل الرئيسية في تايبيه، والمركز اللوجستي في هونغ كونغ، والمصانع في الصين، ومكتب لفرع ألمانيا، طورت Palit شبكة مبيعات عالمية وتعاونت بشكل وثيق مع العملاء.
بيانات التواصل
موقع الويب: https://www.palit.com البريد الإلكتروني: support@palit.com
Emily Lin
Yunly International Marketing
email us here