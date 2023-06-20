مجموعة BGI تُوقِّع اتفاق تعاون مُتعدِّد التخصُّصات مع المملكة العربية السعودية
مجموعة BGI تُوقِّع اتفاق تعاون مُتعدِّد التخصُّصات مع المملكة العربية السعوديةشنتشن, الصين, June 20, 2023/EINPresswire.com/ -- خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، شارك الدكتور ين يي، الرئيس التنفيذي لمجموعة BGI، في مناقشات مُوسَّعَة مع المسؤولين الحكوميين وشركاء الأعمال، وفي توقيع اتفاقات تعاون مع مُختَلِف الكيانات الحكومية والعامة السعودية.
لقد شارك الدكتور ين يي في حدث افتتاح مُختَبَر جيناليف الطبي، وهو مُختَبَر سريري مُشترِك مُستَقِل أَنشَأَتُهُ مجموعة BGI بالتعاون مع شريك محلي. وفيما يَتَعلَّقُ بجيناليف، فقد أَعرَبَ الدكتور ين يي عن قوله: "إنه يُمثِّلُ تقدمًا مُبتَكرًا في صناعة الرعاية الصحية في السعودية." "وباستغلال الخبرات المُجتَمِعة لأصحاب المصلحة المختلفين، سوف نَستَخدِم الإمكانات الكامنة في علم الجينوم وتزويد المهنيين في مجال الرعاية الصحية في السعودية بالأدوات اللازمة لتقديم الرعاية الشخصية للأفراد المحتاجين."
بعد تلقي دعوة من مُنظِّمي الحدث، شارك الدكتور ين كمُتحدِّث في جلسة النقاش بمؤتمر عرب-الصين الاقتصادي التجاري العاشر الرفيع المُستَوَى، وهو تَجمُّع مرموق تُنظِّمُهُ وزارة الاستثمار برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
وأثناء المؤتمر، قَدَّمَ الدكتور ين إنجازات مجموعة BGI المُذهِلَة في مجال علم الجينوم، وشارَكَ في مناقشات حول التحديات والآفاق في مجال التكنولوجيا الحيوية مع زملاءه في الجلسة. وقد شَدَّدَ الدكتور ين أيضًا على أهمية التعاون الدولي والابتكار عبر الحدود في التصدِّي للتحديات الصحية العالمية المشتركة.
حيث صَرَّح الدكتور ين قائلًا "يجب أن نحافظ على أحدث التقنيات بأسعار معقولة، ويجب أن تكون مُتاحَة للجميع؛ وذلك أمر هام جداً."
وقد أَشادَ سعادة السيد هشام بن سعد الجدهي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA)، بجهود مجموعة BGI المُذهِلَة في مُكافَحَة فيروس كوفيد-19 في المملكة العربية السعودية خلال مُناقَشَة الجلسة، مُشيرًا إليها كنموذج مثالي للتعاون الصحي بين السعودية والصين.
خلال المؤتمر، في نهايته، وَقَّعَ السيد ما زهي، المدير العام الإقليمي لمنطقة غرب آسيا في مجموعة BGI، اتفاقية التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA)، بحضور سعادة السيد خالد الفالح، وزير الاستثمار، وسعادة المهندس منصور بن هلال المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، والدكتور ين كشهود على تلك الاتفاقية. فإن الاتفاق يُولِّي تركيزًا على حفظ الموارد الحيوية وتحديث الزراعة وإدارة البيئة، وتوفير دعم شامل لمبادرة السعودية الخضراء في رؤية 2030.
كما وَقَّعَ الدكتور ين يي أيضًا اتفاقية إطار تعاون استراتيجي مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
وباعتباره جزء من زيارته، شارَكَ الدكتور ين يي في اجتماعات مع قادة رئيسيين من مختلف المُؤسَّسات، ومنها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (SABIC)، والشركة الوطنية المُوحدة للمشتريات (NUPCO)، والمركز الوطني لتطوير التغطية النباتية ومكافحة التصحر (NCVC)، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA)، وجامعة الملك سعود (KSU)، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين الآخرين.
وفي هذه الزيارة، تَهدِفُ مجموعة BGI إلى تعزيز الشراكات وتسهيل تبادل المعرفة، واستكشاف الآفاق المُبتَكَرَة التي ستُسهِمُ في تحقيق تقدُّم كبير في مجالات الرعاية الصحية والعلوم الحياتية والزراعة وغيرها من الصناعات في المملكة العربية السعودية. يُعَدُّ هذا الحدث شهادة إضافية على التفاني الذي تُظهِرُهُ مجموعة BGI في التعاون الدولي والتزامها باستخدام تقنية الجينوم لإفادة العالم أَجمَع.
Richard Li
BGI Group
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