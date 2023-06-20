مجموعة BGI تُوقِّع اتفاق تعاون مُتعدِّد التخصُّصات مع المملكة العربية السعودية

حَضَرَ الدكتور ين يي بالصف الأمامي، وهو يَقِفُ في الجهة اليسرى، خلال حفل افتتاح مختبر جيناليف الطبي

بحضور الضيوف المُوقَّرين، بما في ذلك سعادة السيد خالد الفالح، وزير الاستثمار (واقِفٌ في الوسط)، وسعادة المهندس منصور بن هلال المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة (واقف على اليمين)، والدكتور ين يي، لقد وَقَّعَ السيد ما زهي (واقف على اليسار) اتفاقية ت