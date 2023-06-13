欧洲舌尖艺术，致敬意大利共和国日 两大烹饪文化的交汇碰撞。

亚洲和意大利烹饪文化，兼具丰富内涵和独特魅力，在各自地区历史和社会结构的深刻影响下，发展出一系列传统菜系和经典菜肴。

FERRARA, ITALY, June 13, 2023/ EINPresswire.com / -- 由欧盟和意大利水果和蔬菜服务中心（CSO）资助，Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco Group、 Oranfrizer、Origine Group e RK Growers等企业积极参与的为期三年的美食交流与宣传活动，目的是促进不同的烹饪和美食文化间的交流，突显出各自的鲜明特点，同时保证所使用的果蔬产品的质量。亚洲疆域广阔，文化多元，拥有各式风味的地方美食。中餐、日本料理和泰国菜，都是最著名的亚洲菜系。这些菜肴都强调味觉的平衡，方能完美呈现一道复杂的料理，让食客享受。如何平衡味觉，让不同的滋味相互调和，是成就美食的关键。酸、甜、苦、辣、咸，五味融为一体，创造出平衡圆融的味觉体验。通常，厨师需要搭配香料、草药、酱汁和调味料等，来实现味觉的平衡感。而另一方面，意大利美食则以简闻名，更关注使用优质的原料，加之简单的准备工作，以呈现最自然的风味。主要食材包括：生鲜、时令果蔬等，最重要的是，必须使用高品质的食品。欧洲舌尖艺术：果蔬佳肴推广活动，旨在宣传欧洲果蔬产品的卓越品质，提高公众的认可度。该活动的展位就设在这个区域内。目的是重点介绍果蔬相关的优质食品、烹饪传统和文化历史，鼓励大家使用这些食材，激发厨师的创造力。欧洲的水果和蔬菜，可以为亚洲膳食增添别样的风味和口感，进一步提升滋味的平衡感。一些活动将涉及特定的项目合作公司，旨在提升这两种伟大的烹饪文化，带给食客的绝佳体验。例如，6月2日，晚6点至10点间，在意大利共和国日庆祝晚会上，Conserve Italia公司将携其产品亮相上海大马可餐厅。一些活动将涉及特定的项目合作公司，活动的设计也是为了提升这两种伟大的烹饪文化，带给食客的绝佳体验。例如，6月2日晚6点至10点间，在意大利共和国日庆祝晚会上，Conserve Italia公司携其产品亮相上海大马可餐厅，并大获成功。