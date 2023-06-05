歐洲舌尖藝術：果蔬佳餚 于2023年泰國國際食品展上取得巨大成功
EINPresswire.com/ -- 為期三年、專注推廣歐洲果蔬產品的「歐洲舌尖藝術：果蔬佳餚」行銷活動，再次回歸泰國國際食品展，並獲得熱烈的反響。
該行銷活動由歐盟和義大利水果和蔬菜服務中心（CSO）共同資助舉辦，並與Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco Group、Oranfrizer、Origine Group e RK Growers等企業合作，旨在提高公眾對歐洲農業食品行業的認知，尤其是瞭解歐洲果蔬產品的可持續性、對人體的健康益處。此次推廣在四大目標市場展開：中國、日本、臺灣和泰國。
因此，該行銷團隊也參加了2023年的泰國國際食品展，並在義大利對外貿易委員會的共展空間內設有資訊角。
「泰國國際食品展已演變成東南亞的標誌展會，參展數量逐年遞增，今年的參數數更是遠遠超越上屆的參展數。」Conserve Italia公司的駐留經理Francesco Cioffi說，「而且，最重要的是，這次參展的品質很高，有來自東南亞的國際買家參與。我們有機會直接與泰國最大的零售連鎖物業交流，甚至還有機構參與，創造了有效的對話時機。義大利駐曼谷大使Paolo Dionisi和義大利對外貿易委員會的經Giuseppe Lamacchia都出席了展會。」
2023年泰國國際食品展是一個展示義大利優質產品的機會：蘋果、加工番茄和加工食品等等，以及主要的新鮮水果、加工水果和蔬菜產品。這些產品占義大利果蔬產量的10%左右。
提高這些產品在亞洲市場的知名度，進一步推廣歐洲產品，展示各種各樣的水果和蔬菜，是大家參與泰國國際食品展的主要目的。然而，也不僅止于此，展會也是一個瞭解當地人喜好、市場趨勢，與當地進口商和分銷商建立新的業務關係的機會。這是一個巨大的成功，因為亞洲是義大利的主要出口市場之一，義大利的美食和出口產品在亞洲廣受好評。
在這一成功的基礎上，推廣活動還將持續數月，將基於針對各個國家的宣傳戰略，展開各類活動、店內促銷、公關、新聞出版、直播和廣告等。不僅僅是優惠促銷，更是著重于宣傳食品安全、環保等問題，提倡謹慎的消費選擇。因此，科普將是該行銷專案在第二年裡的活動核心。
CSO新聞
義大利水果和蔬菜服務中心（CSO）成立於1998年，是義大利的一個特別組織，致力於連結義大利國內從事果蔬生產和銷售的領先企業。組織成員包括果蔬供應鏈各個環節的重要企業，從包裝、物流、加工、機械到分銷。CSO的使命是為成員提供有效服務，以提高義大利果蔬行業的效率和競爭力。CSO是一個技術平臺，服務於整個義大利果蔬供應產業，透過促進經營者間的協同作用，提高整個產業的競爭力。CSO共有73個成員，角色如下：51家生產商，14個供應鏈成員，3個資助成員和5個支持機構。
Renato Pagani
該行銷活動由歐盟和義大利水果和蔬菜服務中心（CSO）共同資助舉辦，並與Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco Group、Oranfrizer、Origine Group e RK Growers等企業合作，旨在提高公眾對歐洲農業食品行業的認知，尤其是瞭解歐洲果蔬產品的可持續性、對人體的健康益處。此次推廣在四大目標市場展開：中國、日本、臺灣和泰國。
因此，該行銷團隊也參加了2023年的泰國國際食品展，並在義大利對外貿易委員會的共展空間內設有資訊角。
「泰國國際食品展已演變成東南亞的標誌展會，參展數量逐年遞增，今年的參數數更是遠遠超越上屆的參展數。」Conserve Italia公司的駐留經理Francesco Cioffi說，「而且，最重要的是，這次參展的品質很高，有來自東南亞的國際買家參與。我們有機會直接與泰國最大的零售連鎖物業交流，甚至還有機構參與，創造了有效的對話時機。義大利駐曼谷大使Paolo Dionisi和義大利對外貿易委員會的經Giuseppe Lamacchia都出席了展會。」
2023年泰國國際食品展是一個展示義大利優質產品的機會：蘋果、加工番茄和加工食品等等，以及主要的新鮮水果、加工水果和蔬菜產品。這些產品占義大利果蔬產量的10%左右。
提高這些產品在亞洲市場的知名度，進一步推廣歐洲產品，展示各種各樣的水果和蔬菜，是大家參與泰國國際食品展的主要目的。然而，也不僅止于此，展會也是一個瞭解當地人喜好、市場趨勢，與當地進口商和分銷商建立新的業務關係的機會。這是一個巨大的成功，因為亞洲是義大利的主要出口市場之一，義大利的美食和出口產品在亞洲廣受好評。
在這一成功的基礎上，推廣活動還將持續數月，將基於針對各個國家的宣傳戰略，展開各類活動、店內促銷、公關、新聞出版、直播和廣告等。不僅僅是優惠促銷，更是著重于宣傳食品安全、環保等問題，提倡謹慎的消費選擇。因此，科普將是該行銷專案在第二年裡的活動核心。
CSO新聞
義大利水果和蔬菜服務中心（CSO）成立於1998年，是義大利的一個特別組織，致力於連結義大利國內從事果蔬生產和銷售的領先企業。組織成員包括果蔬供應鏈各個環節的重要企業，從包裝、物流、加工、機械到分銷。CSO的使命是為成員提供有效服務，以提高義大利果蔬行業的效率和競爭力。CSO是一個技術平臺，服務於整個義大利果蔬供應產業，透過促進經營者間的協同作用，提高整個產業的競爭力。CSO共有73個成員，角色如下：51家生產商，14個供應鏈成員，3個資助成員和5個支持機構。
Renato Pagani
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