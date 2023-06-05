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欧洲舌尖艺术：果蔬佳肴 于2023年泰国国际食品展览会取得巨大成功

FERRARA, ITALY, June 5, 2023/EINPresswire.com/ -- 为期三年，专注宣传推广欧洲果蔬产品的“欧洲舌尖艺术：果蔬佳肴”活动，再次回归泰国国际食品展览会，并获得热烈的反响。

该活动由欧盟和意大利水果和蔬菜服务中心（CSO）共同资助举办，并与Apofruit、Cico-Mazzoni、Conserve Italia、Lagnasco Group、Oranfrizer、Origine Group e RK Growers等企业合作，旨在提高公众对欧洲农业食品行业的认知，尤其是了解欧洲果蔬产品的可持续性、对人体的健康益处。此次推广在四大目标市场展开：中国、日本、台湾和泰国。

因此，该推广团队也参加了2023年的泰国国际食品展览会，并在意大利对外贸易委员会的共展空间内设有信息角。

“泰国国际食品展览会已演变成东南亚的标志展会，参展数量逐年递增，今年的参数数更是远远超越上届的参展数。”Conserve Italia公司的驻留经理弗朗西斯科·考非说，“而且，最重要的是，这次参展的质量很高，有来自东南亚的国际买家参与。我们有机会直接与泰国最大的零售连锁物业交流，甚至还有机构参与，创造了有效的对话时机。意大利驻曼谷大使保罗·迪奥尼斯和意大利对外贸易委员会的经朱塞佩·拉马克奇都出席了展会。”

2023年泰国国际食品展览会是一个展示意大利优质产品的机会：苹果、加工番茄和食品加工品等等，以及主要的新鲜水果、水果加工品和蔬菜产品。这些产品占意大利果蔬产量的10%左右。

提高这些产品在亚洲市场的知名度，进一步推广欧洲产品，展示各种各样的水果和蔬菜，是大家参与泰国国际食品展览会的主要目的。然而，也不仅止于此，展会也是一个了解当地人喜好、市场趋势，与当地进口商和分销商建立新的业务关系的机会。这是一个巨大的成功，因为亚洲是意大利的主要出口市场之一，意大利的美食和出口产品在亚洲广受好评。

在这一成功的基础上，推广活动还将持续数月，将基于针对各个国家的宣传战略，开展各类活动、店内促销、公关、新闻出版、直播和广告等。不仅仅是优惠促销，更是着重于宣传食品安全、环保等问题，提倡谨慎的消费选择。因此，科普将是该推广项目在第二年里的活动核心。

CSO新闻
意大利水果和蔬菜服务中心（CSO）成立于1998年，是意大利的一个特别组织，致力于连接意大利国内从事果蔬生产和销售的领先企业。组织成员包括果蔬供应链各个环节的重要企业，从包装、物流、加工、机械到分销。CSO的使命是为成员提供有效服务，以提高意大利果蔬行业的效率和竞争力。CSO是一个技术平台，服务于整个意大利果蔬供应产业，通过促进经营者间的协同作用，提高整个产业的竞争力。CSO共有73个成员，角色如下：51家生产商，14个供应链成员，3个资助成员和5个支持机构。

Renato Pagani
SEC Newgate Italia Srl
+ +39 335 683 9561
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Distribution channels: Agriculture, Farming & Forestry Industry, Conferences & Trade Fairs, Food & Beverage Industry


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