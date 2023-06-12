تم عرض المشروع أمام أكثر من 11 مليار قارئ في عام 2022 وشمل 3 ملايين مستهلك

FERRARA, ITALY, June 12, 2023/ EINPresswire.com / -- الموضوع: نتائج إيجابية لحملة إجعل حياتك ألذ - خضروات وفاكهة أوربية عالية الجودة، مشروع الاتصالاتوالمعلومات لمدة ثلاث سنوات لمنظمة الخدمات الزراعية الإيطالية (سي اس او) والتي تهدف إلى زيادة المعرفة والقدرة التنافسية واستهلاك المنتجات الزراعية الأوروبية داخل الاتحاد الأوربي. وصل المشروع لتوه إلى نهاية عامه الأول من النشاط، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وتموله الشركات الإيطالية التالية: أبروفروت - تشيكو ماتزوني - كونسيرفي إيطاليا ـ لاجاناسكو جروب - اورانفرايزر- أوريجين جروب وسالفي - أوناكواساعدت المؤتمرات الصحفية وأنشطة الاتصال عبر القنوات الاجتماعية المتخصصة في إطار المشروع الأوروبي في الوصول إلى أكثر من 11 مليار قارئ، في حين أنه قد شارك في أنشطة التذوق والترويج لنقاط البيع وحدها حوالي مليون مستهلك بشكل مباشر وأكثر من 3 ملايين بشكل غير مباشر.تعتبر النتائج التي حققتها فعاليات "اجعل حياتك ألذ" أكثر أهمية إذا أخذنا في الاعتبار الصعوبات التي واجهتها صادرات إيطاليا في عام 2022. لقد أضرت آثار تغير المناخ بإنتاج الفاكهة والخضروات الموسمية الرئيسية وأدى الوضع السياسي إلى زيادة عامة في أسعار العديد من المواد الخام وتكاليف الطاقة.على الرغم من ذلك، استمرت فعاليات الحملة بصورة متكاملة سواء عبر الإنترنت أو خارجه، بهدف إشراك المستهلك وتوعيته بالمعايير العالية المطبقة في أساليب الإنتاج في الاتحاد الأوروبي والتي تشهد عليها فواكه وخضروات المشروع.قالت إليسا ماتشي، مديرة "سي إس أو" بإيطاليا، أن مشروع "اجعل حياتك ألذ" يتناول قطاعي الفاكهة والخضروات، وأنه يولي اهتمامًا أكبر بقضايا الاستدامة والوضوح وإمكانية تتبع سلسلة التوريد في من أجل الترويج لمنتجات عالية الجودة وذات أهداف غذائية وصحية في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وهما دولتان مختلفتان للغاية ولكن كلاهما يهتم بهذه الجوانب ".في العام الثاني من المشروع، سيكون الهدف هو زيادة النتائج؛ ستزداد الأنشطة بالتعاون مع مختلف المؤثرين وسيتم تنظيم فعاليات مخصصة للمستهلكين والصحافة والمتخصصين في هذا القطاع. ستستمر أيضًا الأنشطة داخل المتجر وستكون الحملة حاضرة في أهم المعارض التجارية لهذا الموسم. سيكون هدف الترويج دائمًا هو الفاكهة والخضروات الطازجة والكيوي والتفاح والكمثري والخوخ والبرتقال الأحمر والمُعالج: أفضل أساس لنمط حياة صحي!من هي منظمة سي إس أوتأسست سي إس أو إيطاليا في عام 1998، وهي كيان فريد في إيطاليا يضم العديد من الشركات الإيطالية الرائدة في إنتاج وتسويق الفواكه والخضروات الوطنية. يتم إكمال مجموعة الشركاء من قبل شركات مهمة متخصصة في مجالات مختلفة من سلسلة توريد الفواكه والخضروات، من التعبئة والتغليف إلى الخدمات اللوجستية والمعالجة والآلات والتوزيع. تتمثل مهمة سي إس أو إيطاليا في تقديم خدمات مفيدة للأعضاء لتحسين الفاكهة والخضروات الإيطالية وجعلها أكثر كفاءة وتنافسية.يوجد هناك جدول فني في خدمة سلسلة توريد الفواكه والخضروات الإيطالية بأكملها لزيادة قدرتها التنافسية من خلال التنسيق بين المشغلين.تضم سي إس أو إيطاليا ٧٣ عضواً، مقسمين على النحو التالي:٥١ عضوًا منتجًا و١٤ عضوًا في سلسلة التوريد و٣ أعضاء ممولين و٥ هيئات داعمة