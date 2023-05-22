Посол Республики Кипр вручил копии верительных грамот

22/05/2023

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22 мая 2023 года заместитель министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиев провёл встречу с назначенным Послом Республики Кипр в Туркменистане Кипросом Йоргаллисом (с резиденцией в Москве).

В начале встречи посол вручил копии своих верительных грамот. Б.Мятиев поздравил посла Республики Кипр с назначением на высокий дипломатический пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать поддержку в его деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по важным вопросам сотрудничества. Стороны отметили актуальность поддержания политического диалога на высоком уровне. Подчёркнута роль механизма консультаций на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

Заместитель министра подчеркнул, что важную роль в развитии политического диалога, углублении широкомасштабных отношений в торгово-экономической, научно-образовательной и других областях играет межпарламентское сотрудничество.

Дипломаты констатировали, что Туркменистан и Республика Кипр позитивно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций, прежде всего, в ООН.