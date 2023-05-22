В МИД Туркменистана обсуждены вопросы сотрудничества с Грузией

22/05/2023

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Сегодня, 22 мая 2023 года, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела переговоры с председателем Группы дружбы Парламента Грузии с Парламентом Туркменистана Давидом Матикашвили, находящимся в Ашхабаде с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по нынешнему состоянию и перспективам сотрудничества Туркменистана и Грузии.

Констатирована важность продолжения практики организации контактов Лидеров двух стран на двусторонней основе и многосторонних платформах.

Стороны также констатировали, что межпарламентское сотрудничество занимает значимую роль в двусторонних отношениях. В этой связи отмечено, что в парламентах Туркменистана и Грузии действуют Межпарламентские группы дружбы.

Туркменский дипломат подчеркнула важность для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества имеющихся механизмов взаимодействия, таких как Межправительственная туркмено-грузинская комиссия по экономическому сотрудничеству, а также межмидовские консультации. В этом контексте, основой эффективного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран является подписанная в прошлом году Программа сотрудничества на 2023-2024 годы.

Также подчёркнуто, что Туркменистан и Грузия активно сотрудничают в рамках международных организаций, в частности, в ООН.