Обсуждены вопросы туркмено-британского сотрудничества

22/05/2023

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Сегодня, 22 мая 2023 года, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев провёл встречу с назначенным Послом Великобритании в Туркменистане Стивеном Конлоном.

В ходе встречи британский дипломат вручил копии своих верительных грамот. В.Хаджиев поздравил Посла с назначением на высокий дипломатический пост и выразил готовность туркменской стороны оказывать ему содействие и поддержку в дипломатической деятельности.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфер.

Было констатировано, что двустороннее сотрудничество между Туркменистаном и Великобританией развивается, основываясь на принципах уважения, равноправия и взаимной выгоды. В этом контексте, как подчеркнул туркменский дипломат, важным событием в межгосударственных отношениях стало участие Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 6 мая текущего года в Лондоне в торжественных мероприятиях, посвященных церемонии коронации Короля Карла III.

Также туркменская сторона отметила, что Туркменистан придаёт большое значение парламентской дипломатии, и в этом контексте, предложено акцентировать внимание на дальнейшем развитии и укреплении межпарламентских связей.

Отмечена схожесть или близость позиций двух стран по важнейшим вопросам международной и региональной политики.