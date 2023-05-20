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Завершился визит делегации Туркменистана в Казань

Завершился визит делегации Туркменистана в Казань

20/05/2023

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Как сообщалось ранее, делегация Туркменистана во главе с Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана М.Чакыева приняла участие в работе XIV Казанского международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum2023".

Руководитель туркменской делегации выступил на сессиях «О развитии международного транспортного коридора «Север-Юг»» и «Инфраструктурные условия для развития сотрудничества в области промышленности, транспорта и логистики между Россией и Туркменистаном», в ходе которых были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта, логистики и промышленности.

Делегация Туркменистана приняла участие в церемонии открытия международной выставочной экспозиции «Russia Halal Expo». На выставке были представлены стенды профильных транспортных учреждений Туркменистана, а также экологически чистая текстильная продукция туркменских брендов «Нусай», «Джейтун», «Мерв» и «Бедев». Также в туркменском павильоне были представлены туркменские ковры, национальные ювелирные украшения и другие изделия традиционных народных ремёсел.

В первый день форума состоялись двусторонние переговоры генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана М.Чакыева с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Хуснуллиным и с Раисом Республики Татарстан РФ Р.Миннихановым.

Также в рамках форума были организованы двусторонние встречи делегации Туркменистана с генеральным директором ПАО «Камаз» С.Когогиным, генеральным директором АО «Холдинговая компания «Ак Барс» И.Егоровым, Статс-секретарём, заместителем министра транспорта РФ Д.Зверевым, а также представителями турецкой компании «MFA Lojistik», в ходе которых были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества.

Также состоялась встреча делегации Туркменистана с делегацией Афганистана под руководством министра промышленности и торговли Нуриддина Азизи, в ходе которой обсуждены вопросы развития сотрудничества.

В рамках визита в Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023» делегация Туркменистана приняла участие в заседании Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир».

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Завершился визит делегации Туркменистана в Казань

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