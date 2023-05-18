أعلنت شركة Palit عن سلسلة GeForce RTX™ 4060 Ti وRTX™ 4060 Dual وStormX
أعلنت شركةEINPresswire.com/ -- أعلنت شركة Palit عن سلسلة GeForce RTX™ 4060 Ti وRTX™ 4060 Dual وStormX
تفخر شركة Palit Microsystems Ltd، الشركة الرائدة في تصنيع بطاقات الرسوم، بالإعلان عن سلسلة بطاقات الرسوم GeForce RTX™ 4060 Ti وRTX™ 4060 Dual وStormX.
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السلسلة المزدوجة GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX™ 4060
تصميم كلاسيكي مزدوج المروحة للاعبين ومنشئي المحتوى والمصممين
لوحة GeForce RTX 4060 Ti & RTX 4060 المزدوجة من Palit مغطاة بطبقة خارجية سوداء أنيقة. توفر سلسلة GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX 4060 المزدوجة من Palit أداءً صوتيًا وتبريدًا تنافسيًا رائعًا من خلال وجود مروحتين كبيرتين مقاس 95 مم وفتحة واسعة على اللوحة الخلفية. كما تضيف إضاءة RGB الخفية في الخلف أيضًا إحساسًا بالأناقة لمحطة الكمبيوتر دون أن تكون مصدر إلهاء.
مزدوجة، ولكن ليست مملة. هذا الطراز مدعوم من .
كما تم تمكين الدعم الآن أيضًا في سلسلة GeForce RTX™ 40 المزدوجة من Palit، في ضوء ردود الفعل الإيجابية تجاه مشروع GamingPro Maker. يمكن للمستخدمين تنزيل الملفات ثلاثية الأبعاد للغطاء المزدوج واللوح الخلفي من موقع Palit الإلكتروني للطلاء أو لإنشاء عناصر إضافية عليه، وببساطة لإرفاق الغطاء المطبوع ثلاثي الأبعاد بالغلاف الواقي.
يمكنك التعرّف على المزيد على موقع Palit Maker الإلكتروني.
● بطاقة GeForce RTX™ 4060 Ti المزدوجة سعة 8 جيجابايت مع زيادة سرعة وحدة المعالجة | بطاقة GeForce RTX™ 4060 Ti المزدوجة سعة 8 جيجابايت (على الرف: 24 مايو)
سلسلة GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX™ 4060 StormX
تصميم بمروحة واحدة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الصغيرة
من ناحية أخرى، تتميز السلسلة GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX 4060 StormX من Palit بتصميم مدمج وقوي لمروحة واحدة، وهو مناسب لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الصغيرة. حيث يبلغ طول الطراز 17 سم فقط، وهو مدعوم بتقنية Mini-ITX. كما تحتوي الحزمة الصغيرة بشكل لا يصدق على القوة الهائلة لبطاقة الرسومات كاملة الحجم. سيجرّب اللاعبون أداءً بنسبة 100% كبطاقة كاملة الحجم مع توفير المساحة والاستمتاع بإمكانية النقل.
● بطاقة GeForce RTX™ 4060 Ti من سلسلة StormX سعة 8 جيجابايت مع زيادة سرعة وحدة المعالجة | بطاقة GeForce RTX™ 4060 Ti من سلسلة StormX سعة 8 جيجابايت (على الرف: 24 مايو)
نبذة عن شركة Palit
تأسست شركة Palit Microsystems Ltd. في عام 1988، وهي معروفة بتصنيع منتجات إلكترونية تتسم بالثبات والتميز والابتكار. وتواصل شركة Palit، باعتبارها واحدة من أفضل الشركات المُصنّعة لمكونات أجهزة الكمبيوتر، تقديم أفضل بطاقات الرسومات بجودة مستقرة وممتازة للعالم. وقد طورت شركة Palit، من خلال عمليات التشغيل الرئيسية في مدينة تايبيه، والمركز اللوجستي في هونغ كونغ، والمصانع في البر الرئيسي للصين، والمكتب الفرعي في ألمانيا، شبكة مبيعات عالمية وتعاونت بشكل وثيق مع عملائنا.
معلومات جهة الاتصال
الموقع الإلكتروني: https://www.palit.com البريد الإلكتروني: support@palit.com
Emily Lin
Yunly International Marketing
emily@yunlymedia.com